Pusztító parancsot adott ki Netanjahu: a földdel teszik egyenlővé a határ menti infrastruktúrát, borítékolható a krízis

Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy utasították a hadsereget a dél-libanoni "frontvonalbeli falvak" házainak felgyorsított lerombolására, valamint a Litáni-folyó összes hídjának azonnali megsemmisítésére.

Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap kiadott közleményében közölte, hogy az utasítást Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen adták ki a hadsereg számára. A bejelentett intézkedések célja, hogy felszámolják az izraeli határ menti települések biztonságát fenyegető veszélyeket.

A tárcavezető szerint a Litáni-folyón átívelő hidakat "terrorista tevékenységre" használták, ezért elrendelték az azonnali lerombolásukat. A folyó stratégiai jelentőségű Dél-Libanonban. Az ENSZ korábbi határozatai ugyanis ehhez a természetes határvonalhoz kötötték a Hezbollah fegyveres jelenléte elleni demilitarizált övezet kialakítását.

A libanoni lakóépületek szisztematikus lerombolása és a helyi infrastruktúra megsemmisítése várhatóan tovább súlyosbítja a térség humanitárius válságát.

Emellett az intézkedés tovább növelheti a nemzetközi feszültséget is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images