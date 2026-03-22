  • Megjelenítés
Pusztító parancsot adott ki Netanjahu: a földdel teszik egyenlővé a határ menti infrastruktúrát, borítékolható a krízis
Globál

Portfolio
Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy utasították a hadsereget a dél-libanoni "frontvonalbeli falvak" házainak felgyorsított lerombolására, valamint a Litáni-folyó összes hídjának azonnali megsemmisítésére.

Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap kiadott közleményében közölte, hogy az utasítást Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen adták ki a hadsereg számára. A bejelentett intézkedések célja, hogy felszámolják az izraeli határ menti települések biztonságát fenyegető veszélyeket.

A tárcavezető szerint a Litáni-folyón átívelő hidakat "terrorista tevékenységre" használták, ezért elrendelték az azonnali lerombolásukat. A folyó stratégiai jelentőségű Dél-Libanonban. Az ENSZ korábbi határozatai ugyanis ehhez a természetes határvonalhoz kötötték a Hezbollah fegyveres jelenléte elleni demilitarizált övezet kialakítását.

A libanoni lakóépületek szisztematikus lerombolása és a helyi infrastruktúra megsemmisítése várhatóan tovább súlyosbítja a térség humanitárius válságát.

Emellett az intézkedés tovább növelheti a nemzetközi feszültséget is.

Még több Globál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility