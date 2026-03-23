A telefonhívás, ami megrengette a világgazdaságot: izgalmas részletek buktak felszínre az iráni háborúról

Alig 48 órával az Irán elleni amerikai–izraeli csapás megkezdése előtt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon győzködte Donald Trump amerikai elnököt a támadás szükségességéről, derül ki a Reuters által megszerzett információkból. A hívás kulcsszerepet játszhatott Trump végső döntésében.

Netanjahu állítólag azzal érvelt, hogy talán soha nem kínálkozik jobb alkalom Hamenei likvidálására. Hangsúlyozta, hogy ezzel egyúttal bosszút állhatnak a Trump elleni korábbi iráni merényletkísérletekért. Ezek közé tartozott egy 2024-es merényletterv is, amelyet az amerikai igazságügyi minisztérium szerint az Iszlám Forradalmi Gárda szervezett Kászim Szulejmáni megölésének megtorlásául. Az izraeli miniszterelnök azt is hangoztatta, hogy Hamenei kiiktatása történelmi lehetőség, hiszen ez a lépés akár az 1979 óta fennálló teokratikus rendszer bukásához is vezethet.

Trump ekkorra elviekben már jóváhagyta egy Irán elleni katonai művelet tervét, de a pontos időpontról és a körülményekről még nem hozott döntést. A források szerint

a telefonhívás, valamint egy gyorsan bezáruló hírszerzési ablak végül katalizátorként hatott,

az elnök február 27-én kiadta a parancsot az Epic Fury hadművelet megindítására. Az első bombák február 28-án, szombat reggel csapódtak be, Trump még aznap este bejelentette Hamenei halálát.

A Reuters beszámolója nem sugallja azt, hogy Netanjahu rákényszerítette volna Trumpot a háborúra - maga az elnök is többször leszögezte, hogy a döntést kizárólag ő hozta meg. A tudósítás ugyanakkor rávilágít arra, hogy az izraeli vezető rendkívül hatékonyan érvelt. Különösen a Trump elleni iráni merényletkísérletek felemlegetése bizonyult meggyőzőnek az elnök számára.

Forrás: Reuters

