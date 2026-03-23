A telefonhívás, ami megrengette a világgazdaságot: izgalmas részletek buktak felszínre az iráni háborúról

Állítólag alig 48 órával az Irán elleni amerikai–izraeli csapások megindítása előtt
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon próbálta meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt a támadás szükségességéről.
A beszámoló alapján a hívás kulcsszerepet játszhatott Trump végső döntésében.
Netanjahu állítólag azzal érvelt, hogy talán soha nem kínálkozik jobb alkalom Hamenei likvidálására. Hangsúlyozta, hogy ezzel egyúttal bosszút állhatnak a Trump elleni korábbi iráni merényletkísérletekért. Ezek közé tartozott egy 2024-es merényletterv is, amelyet az amerikai igazságügyi minisztérium szerint az Iszlám Forradalmi Gárda szervezett Kászim Szulejmáni megölésének megtorlásául. Az izraeli miniszterelnök azt is hangoztatta, hogy Hamenei kiiktatása történelmi lehetőség, hiszen ez a lépés akár az 1979 óta fennálló teokratikus rendszer bukásához is vezethet.
Trump ekkorra elviekben már jóváhagyta egy Irán elleni katonai művelet tervét, de a pontos időpontról és a körülményekről még nem hozott döntést. A források szerint
a telefonhívás, valamint egy gyorsan bezáruló hírszerzési ablak végül katalizátorként hatott,
az elnök február 27-én kiadta a parancsot az Epic Fury hadművelet megindítására. Az első bombák február 28-án, szombat reggel csapódtak be, Trump még aznap este bejelentette Hamenei halálát.
A Reuters beszámolója nem sugallja azt, hogy Netanjahu rákényszerítette volna Trumpot a háborúra - maga az elnök is többször leszögezte, hogy a döntést kizárólag ő hozta meg. A tudósítás ugyanakkor rávilágít arra, hogy az izraeli vezető rendkívül hatékonyan érvelt. Különösen a Trump elleni iráni merényletkísérletek felemlegetése bizonyult meggyőzőnek az elnök számára.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
