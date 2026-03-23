  • Megjelenítés
Egyetlen dolog elárulja, miért esett kétségbe az iráni rezsim – Minden az amerikai terv szerint halad Trump admirálisa szerint
Globál

Portfolio
Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője, Brad Cooper a londoni székhelyű, rezsimmel szemben kritikus Iran Internationalnek adott interjút, melyben elmondta: Irán katonai képességei erősen meggyengültek a háború negyedik hetére. Teherán "kétségbeesését" szerinte az jelzi, hogy az iszlám köztársaság egyre inkább a polgári célpontok ellen fordul, miközben az amerikai haderő "a tervezett tempóban vagy annál is gyorsabban" halad Irán erőkivetítésre alkalmas fegyvereinek felszámolásával.

A működésük a kétségbeesés jelét viseli magán. [...] Az elmúlt hetekben nagyon szándékosan támadtak civil célpontokat, több mint 300 alkalommal

- mondta Brad Cooper amerikai admirális az iszlám köztársaság vezetéséről. Hozzátette, míg a február 28-án kirobbantott háború elején egyszerre tucatnyi drónt és rakétát vetett be Teherán, mára egy időben mindössze egy-két csapásmérő eszközt indítanak.

Cooper elmondta, hogy az amerikai vezetésű koalíció a Hormuzi-szoros biztosításán dolgozik, amelyen a világ kőolajforgalmának mintegy ötöde halad át. A hadműveletek kezdete óta mintegy 140 iráni hadihajót süllyesztettek el vagy rongáltak meg súlyosan.

A Hormuzi-szoros fizikailag nyitva áll az áthaladásra. A hajók azért nem közlekednek, mert az iszlám köztársaság drónokkal és rakétákkal lő rájuk

Még több Globál

Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi invázió előszobájában, globális válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Súlyos reptéri baleset: utasszállító ütközött landoláskor, lezárták a légi kikötőt New Yorkban

Hatalmas robbanásokra ébredtek a lakók: mentőautók borultak lángba az éj leple alatt Londonban

- fogalmazott a tengernagy.

A CENTCOM parancsnoka szerint az amerikai-izraeli hadművelet irán ellen a tervezettnél is gyorsabban halad.

Azonnal leállíthatnák ezt a háborút, ha úgy döntenének. [...] Abba kell hagyniuk a csodálatos iráni nép veszélyeztetését azzal, hogy lakott területekről rakétákat és drónokat lőnek ki. [...] Azonnal le kell állítaniuk a civilek elleni támadásokat a közel-keleti régióban

- fejtette ki Cooper az iszlám köztársaság elöljáróiról.

Az amerikai erők nemcsak az Irán határain túli erőkivetítési képességét biztosító katonai eszközöket számolják fel, hanem Teherán fegyvergyártó kapacitásait is lerombolják - firtatta.

Nemcsak a jelenlegi fenyegetésről van szó, hanem a jövőbelit is felszámoljuk a drónok, a rakéták és a haditengerészet terén egyaránt

- mondta Cooper. A háború lezárásának módjáról és időpontjáról a tengernagy szerint Donald Trump amerikai elnök fog dönteni.

Az admirális kiemelte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a Közel-Kelet történetének legnagyobb légvédelmi ernyőjét hozták létre a régió országai felett, amiben Izrael is fontos szerepet tölt be.

Cooper rámutatott az iráni hadvezetés és a katonák helyzete közötti ellentétre is: míg a tábornokok Teherán környéki mélybunkerekben tartózkodnak, addig a sorkatonák védtelenül harcolnak a frontvonalakon.

Cooper mindazonáltal óvatosságra intette az iráni civileket,

akiket Washington és Jeruzsálem korábban demonstrációra és a rezsim megdöntésére szólított fel. A tengernagy szerint a teheráni kormány nem törődik a biztonságukkal.

Most bent kell maradniuk. De lesz egyértelmű jelzés valamikor, ahogy az elnök is mondta, hogy kijöhetnek

- fogalmazott.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Irán már a befektetőket is fenyegeti, célkeresztben az amerikai államkötvények
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility