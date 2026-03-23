Egyetlen dolog elárulja, miért esett kétségbe az iráni rezsim – Minden az amerikai terv szerint halad Trump admirálisa szerint

A működésük a kétségbeesés jelét viseli magán. [...] Az elmúlt hetekben nagyon szándékosan támadtak civil célpontokat, több mint 300 alkalommal

- mondta Brad Cooper amerikai admirális az iszlám köztársaság vezetéséről. Hozzátette, míg a február 28-án kirobbantott háború elején egyszerre tucatnyi drónt és rakétát vetett be Teherán, mára egy időben mindössze egy-két csapásmérő eszközt indítanak.

Cooper elmondta, hogy az amerikai vezetésű koalíció a Hormuzi-szoros biztosításán dolgozik, amelyen a világ kőolajforgalmának mintegy ötöde halad át. A hadműveletek kezdete óta mintegy 140 iráni hadihajót süllyesztettek el vagy rongáltak meg súlyosan.

A Hormuzi-szoros fizikailag nyitva áll az áthaladásra. A hajók azért nem közlekednek, mert az iszlám köztársaság drónokkal és rakétákkal lő rájuk

- fogalmazott a tengernagy.

A CENTCOM parancsnoka szerint az amerikai-izraeli hadművelet irán ellen a tervezettnél is gyorsabban halad.

Azonnal leállíthatnák ezt a háborút, ha úgy döntenének. [...] Abba kell hagyniuk a csodálatos iráni nép veszélyeztetését azzal, hogy lakott területekről rakétákat és drónokat lőnek ki. [...] Azonnal le kell állítaniuk a civilek elleni támadásokat a közel-keleti régióban

- fejtette ki Cooper az iszlám köztársaság elöljáróiról.

Az amerikai erők nemcsak az Irán határain túli erőkivetítési képességét biztosító katonai eszközöket számolják fel, hanem Teherán fegyvergyártó kapacitásait is lerombolják - firtatta.

Nemcsak a jelenlegi fenyegetésről van szó, hanem a jövőbelit is felszámoljuk a drónok, a rakéták és a haditengerészet terén egyaránt

- mondta Cooper. A háború lezárásának módjáról és időpontjáról a tengernagy szerint Donald Trump amerikai elnök fog dönteni.

Az admirális kiemelte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a Közel-Kelet történetének legnagyobb légvédelmi ernyőjét hozták létre a régió országai felett, amiben Izrael is fontos szerepet tölt be.

Cooper rámutatott az iráni hadvezetés és a katonák helyzete közötti ellentétre is: míg a tábornokok Teherán környéki mélybunkerekben tartózkodnak, addig a sorkatonák védtelenül harcolnak a frontvonalakon.

Cooper mindazonáltal óvatosságra intette az iráni civileket,

akiket Washington és Jeruzsálem korábban demonstrációra és a rezsim megdöntésére szólított fel. A tengernagy szerint a teheráni kormány nem törődik a biztonságukkal.

Most bent kell maradniuk. De lesz egyértelmű jelzés valamikor, ahogy az elnök is mondta, hogy kijöhetnek

- fogalmazott.

