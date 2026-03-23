Elbuktak Marine Le Pen tervei, két nagy győzelmet is ünnepelhet a francia baloldal

A Reuters beszámolója szerint Marine Le Pen nacionalista, euroszkeptikus pártja a legfontosabb célpontjaiban is alulmaradt: nem tudta megszerezni sem Marseille-t, sem Toulont. Szövetségese, a keményvonalas konzervatív pártot (UDR) vezető Éric Ciotti ugyanakkor győzni tudott Nizzában, Franciaország ötödik legnagyobb városában.
Párizsban a szocialista Emmanuel Grégoire legyőzte a konzervatív Rachida Datit, így a francia főváros – melyet 2014-től a szocialista Anne Hidalgo vezet – baloldali irányítás alatt maradt.
France, Preliminary final election result:Paris mayoral runoff electionGrégoire (PS/LÉ/PCF-S&DG/EFALEFT): 50.5% (+2.0)Dati (LR/MoDem/UDI-EPPRE): 41.5% (+7.2)Chikirou (LFI-LEFT): 8.0% (+8.0)+/- vs. Last election result https://t.co/qOzl2nSVPC pic.twitter.com/lSnYsfdVGz https://t.co/qOzl2nSVPC— Europe Elects (@EuropeElects) March 23, 2026
Marseille-ben, az ország második legnagyobb városában a szocialista Benoît Payan a szavazatok 54 százalékával győzött. Ez azután sikerült neki, hogy a második forduló előtt a radikális baloldali jelölt visszalépett a szélsőjobboldali győzelem megakadályozása érdekében.
Az RN vezetői visszautasították azokat a véleményeket, miszerint pártjuk "üvegplafonba" ütközött volna.
Jordan Bardella pártelnök szerint a Nemzeti Tömörülés története legnagyobb áttörését érte el. Kiemelte, hogy számos olyan körzetben tudtak győzni, ahol korábban jelen sem voltak. A párt sikeresen megtartotta a déli Perpignan városát, emellett többek között Mentont és Carcassonne-t is megszerezte.
A Szocialista Párt a párizsi és marseille-i győzelmeknek köszönhetően régóta várt erőre kapott.
Emmanuel Grégoire kerékpárral járta be Párizst, és kijelentette: a főváros lesz a hagyományos jobboldal és a szélsőjobboldal összefogásával szembeni ellenállás központja. A mérsékelt jobboldal is fontos tanulságokat vont le a választásokból. Édouard Philippe volt miniszterelnök, akit Le Havre-ban újraválasztottak, úgy fogalmazott: az eredmények azt mutatják, hogy a szélsőségek legyőzhetők, ehhez azonban széleskörű egységre van szükség.
A radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) a közel százezres északi városban, Roubaix-ban, valamint a Saint-Denis nevű párizsi elővárosban is győzedelmeskedett. A párt története során még soha nem állított ennyi jelöltet önkormányzati választásokon. Manuel Bompard, az LFI politikusa az eredményeket úgy értékelte, hogy a hagyományos pártok mindenhol teret veszítenek.
Franciaországban 2027 tavaszán elnökválasztást tartanak, amelyen már nem indulhat újra Emmanuel Macron. A nagy esélyesnek Marine Le Pent tartják, aki ellen azonban tárgyalás van folyamatban, és el is tilthatják az indulástól. Ha ez megtörténne, a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella szállhat ringbe a posztért.
Címlapkép: Emmanuel Grégoire, Párizs megválasztott főpolgármestere. Forrás: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
