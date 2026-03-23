Eldőlt a Hormuzi-szoros sorsa: bejelentést tett Donald Trump

A Hormuzi-szoros azonnal újra fog nyitni, amint Irán és az Egyesült Államok megállapodást köt a harcok lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Floridában.

Az amerikai elnök arra is kitért, hogy

„közösen irányított” térség lesz a Hormuzi-szoros a jövőben.

Arra az újságírói kérdésre, hogy ki irányítja majd a szorost, Trump azt mondta:

Talán én és az ajatollah – bárki is legyen az ajatollah”.

Trump ma bejelentette, hogy tárgyalnak Iránnal a háború lezárásáról, egy 15 pontos békemegállapodás keretrendszere már kész is van:

