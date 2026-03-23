Elindult a helyezkedés az olajpiacon: elképesztő tempóban vásárolják a pozíciókat a nagybefektetők
Globál

A befektetők hat éve nem látott mértékben növelték a Brent nyersolajra vonatkozó vételi pozícióikat. Ez a folyamat az Egyesült Államok és Irán közötti háború eszkalálódásával, valamint azzal magyarázható, hogy a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva maradt a tankerforgalom előtt.

A fedezeti alapok és más portfóliókezelők a március 17-én záruló héten

újabb, 78 millió hordónak megfelelő határidős és opciós pozíciót nyitottak az ICE Brent nyersolaj-kontraktusaiban.

A befektetők az elmúlt tizenhárom hétből tízben a Brent vásárlása mellett döntöttek. A tőzsdei adatok alapján december 16. óta összesen 396 millió hordónyi pozíciót építettek ki.

A vásárlási hullám mögött egyértelműen a közel-keleti konfliktus által kiváltott, kínálattal kapcsolatos aggodalmak állnak. A Hormuzi-szoroson halad át a világ tengeri olajszállításának jelentős része. A tengerszoros tartós lezárása így komoly nyomást gyakorol a globális kínálatra,

ami tovább táplálja az áremelkedésre vonatkozó piaci várakozásokat.

