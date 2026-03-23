Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Hírfolyamunk itt folytatódik hétfőn
Tudósításunk ide költözött:
Irán már a befektetőket is fenyegeti, célkeresztben az amerikai államkötvények
Mohammad Bagher Ghalibaf rendkívül kemény hangvételű üzenetben figyelmeztette a globális befektetőket, hogy az amerikai államkötvények finanszírozásán keresztül közvetve a háborús gépezetet támogatják, és ezzel potenciális célponttá válhatnak. A kijelentés új szintre emeli a konfliktust, mivel a katonai és energetikai dimenzió után immár nyíltan a pénzügyi rendszer szereplői is bekerültek a retorikai célkeresztbe.
22 ország csatlakozott a Hormuzi-szoros biztonságáról szóló tervhez
Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
Donald Trump Irán haláláról írt, és már meg is nevezte a következő ellenséget
Donald Trump az iráni háború eszkalációja közepette új szintre emelte retorikáját, amikor egy friss bejegyzésében már nemcsak Teheránt, hanem a belpolitikai ellenfeleit is célkeresztbe helyezte. Az elnök szerint Irán háttérbe szorulásával az Egyesült Államok legnagyobb ellensége immár a "radikális baloldal" és a Demokrata Párt, miközben a Hormuzi-szoros körüli feszültség és a 48 órás ultimátum továbbra is komoly geopolitikai és piaci kockázatokat hordoz.
Trump ultimátuma után újabb jelzés érkezett, hogy az USA kész bármit megtenni Irán ellen
Scott Bessent szerint az Egyesült Államok nem hátrál meg az Irán elleni katonai nyomásgyakorlásban, és a hadműveletek fókusza továbbra is a Hormuzi-szoros körüli iráni védelmi rendszerek felszámolása marad. A Donald Trump által megszabott hétfői határidő közeledtével Washington egyértelmű jelzést küldött, kész akár további eszkalációra is, még akkor is, ha ez rövid távon magasabb olajárakkal és gazdasági költségekkel jár, írja a Bloomberg.
Trump ultimátumot adott Iránnak - Hogy nyithatnak ki hétfőn a piacok?
Donald Trump március 21-én 48 órás ultimátumot adott Iránnak, amelynek célja a Hormuzi-szoros azonnali megnyitása volt. A globális olajkereskedelem ötödét érintő útvonal korlátozása már a bejelentés pillanatában piaci sokkot okozott, azóta is nagy a turbulencia a világ tőkepiacain, miközben a mostani határidő extrém rövid reakcióidőt hagyott Teheránnak. Megnéztük, mit mutat a kriptopiac a hétfői nyitásra.
Riasztó a helyzet: több utasszállító repülőgépet ért rakétatámadás a Közel-Keleten
A közel-keleti háborús övezet egyre súlyosabb veszélyt jelent a polgári légiközlekedésre. A Wall Street Journal elemzése szerint csak a dubaji nemzetközi repülőtéren legalább 39 utasszállító gép szállt fel vagy le egy-egy rakéta- vagy drónriadót megelőző, illetve követő öt percen belül. A légitársaságok ennek ellenére folyamatosan bővítik a járataik számát.
Megjött a figyelmeztetés: a rezsim Európát lőheti, azonnal lépni kell
Benjámin Netánjahu izraeli miniszterelnök szerint megváltozott a konfliktus jellege, ez pedig már az egész világot érinti – közölte az Iran International.
Ijesztő videót villantott a Forradalmi Gárda: ha ez igaz, nagy bajban lehet Amerika és Izrael
A közösségi médiában kezdett el terjedni az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) videója, ami valósnak tűnik.
Drámai szám bukkant elő: az iszlamista rezsim durván elkéri az árát az engedékenységnek
Irán az elmúlt napokban külön engedéllyel néhány kereskedelmi hajó áthaladását engedélyezte a Hormuzi-szoroson, de ez nem volt olcsó – írja az Iran International.
Drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadtak az Emírségekre
Az Egyesült Arab Emírségek kiadta a legfrissebb légvédelmi jelentését, amely szerint 4 iráni ballisztikus rakétát és 25 drónt semmisítettek meg. A iszlamista rezsimmel szemben kirobbanó konfliktus kezdete óta már bőven 2000 felett van az országra támadó eszközök száma.
Hatalmasat tévedett Amerika: olyasmi indult meg a lebombázott országban, amire senki sem számított
Február 28-án megindult Izrael és az Egyesült Államok támadása Irán ellen, a két hatalom abban reménykedett, hogy gyorsan eléri a rezsim bukását. Ez a terv egyelőre sikertelennek tűnik, ugyanakkor a háttérben olyan elképzelések is a felszínre bukkantak, amelyek teljesen mást akarnak elérni: etnikai alapon megosztani az országot, amely könnyen a síita hatalom feldarabolásához vezetne. Ennek egyelőre nem mutatkoznak jelei, ugyanakkor érdemes a témát alaposabban is körüljárni: mekkora esély van arra, hogy Iránban etnikai szabadságharcok indulnak?
Pusztító parancsot adott ki Netanjahu: a földdel teszik egyenlővé a határ menti infrastruktúrát, borítékolható a krízis
Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy utasították a hadsereget a dél-libanoni "frontvonalbeli falvak" házainak felgyorsított lerombolására, valamint a Litáni-folyó összes hídjának azonnali megsemmisítésére.
Kiderült az igazság a rejtélyes támadásról: amerikai csúcsfegyver csapódott a lakónegyedbe, hiába fogták Iránra
Egy amerikai Patriot légvédelmi rakéta okozhatta azt a robbanást, amely márciusban több tucat civilt sebesített meg a bahreini Szitra szigetén. Ez derül ki egy akadémiai kutatók által készített elemzésből, amelyet a Reuters hírügynökség ismertetett. Bahrein a Reuters kérdésére válaszolva most először ismerte el, hogy egy Patriot rakéta is érintett volt az incidensben.
Megléphetik azt, amire régóta nem volt példa: a haderő bevetésre készülhet a távol-keleti nagyhatalom
Japán fontolóra veheti haderejének bevetését aknamentesítési műveletekre a Hormuzi-szorosban, amennyiben tűzszünet jön létre az Irán elleni amerikai-izraeli háborúban - jelentette ki Motegi Tosimicu japán külügyminiszter vasárnap.
Kiakadtak a britek: Trump csak a saját nevében beszél!
Nagy-Britannia elhatárolódott Donald Trump amerikai elnök Iránnak címzett fenyegetésétől. Az elnök korábban az iráni erőművek megsemmisítését helyezte kilátásba arra az esetre, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost.
Daron Acemoglu: Trump iráni csapdája Amerikát is elsüllyesztheti
Donald Trump elnöksége alatt az amerikai külpolitika új mélypontra jutott. Az Irán elleni háború – amely közvetlenül a venezuelai diktátor elrablását követi – károsítani fogja az Egyesült Államokat, és alapjaiban alakítja át azt, ahogyan a világ az amerikai hatalomra tekint.
Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait
Szaúd-Arábia szombaton nemkívánatos személynek nyilvánította az iráni nagykövetség katonai attaséját és négy munkatársát, és kiutasította őket az országból.
A szaúdi külügyminisztérium által kiadott nyilatkozat szerint az iráni képviselőknek 24 órát adtak a királyság elhagyására. Irán Szaúd-Arábia "szuverenitását, polgári célpontjait, civiljeit, gazdasági érdekeit és a királyságon belüli diplomáciai képviseleteket" vette célba - derült ki a nyilatkozatból, amely ezt az ENSZ-határozatok, a nemzetközi jog és a "jószomszédi elvek" megsértésének nevezte. Irán az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta többször is rakétákkal és drónokkal támadta Szaúd-Arábiát és az öböl-menti országokat. A szaúdi védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint három, a főváros, Rijád felé tartó rakétát észleltek, amelyek közül egyet elfogtak, kettő pedig lakatlan területre zuhant.
(MTI)
Lezuhant egy helikopter Katarban, 6-an meghaltak
6 ember meghalt egy helikopter-balesetben Katar felségvizein, miközben a hatóságok továbbra is keresik az utolsó eltűnt személyt – közölte vasárnap a katari belügyminisztérium.
A védelmi minisztérium korábban arról számolt be, hogy a helikopter műszaki meghibásodás miatt zuhant le, miközben „rutin feladatot” hajtott végre.
A mentési és kutatási műveletek továbbra is zajlanak a baleset helyszínén.
(Reuters)
Libanon felől érték csapások Izraelt
Egy ember meghalt, miután két járműben tűz ütött ki Izrael északi részén, Galilea közelében – közölte vasárnap az izraeli mentőszolgálat, miután az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy Libanon felől csapások érték egy északi határ menti közösséget.
Az izraeli hadsereg szerint károkról és sérültekről is érkeztek jelentések, azonban további részleteket egyelőre nem közöltek.
(Reuters)
Példátlan összeomlást hozott Trump húzása a tízmilliós országban
Kuba teljes villamosenergia-hálózata szombaton összeomlott. Ez már a második eset egy héten belül. Eközben az amerikai olajblokád és az elavult infrastruktúra egyre súlyosabb energiaválságba sodorja a szigetországot.
Hajót ért támadás az Emírségekben
Ismeretlen lövedék csapódott egy hajóba az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Sardzsa partjaitól 15 tengeri mérföldre északra – közölte vasárnap az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO).
A szervezet tájékoztatása szerint a legénység minden tagja biztonságban van. A találatot elszenvedő hajó típusáról, lobogójáról és úti céljáról egyelőre nem közöltek részleteket.
Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" köthető hajókat. Ezt az ország ENSZ-képviseletének tengerészeti illetékese közölte, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni erőművek elleni csapásokkal fenyegetőzött, amennyiben a vízi út nem nyílik meg teljesen 48 órán belül.
Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak
Tovább éleződik a feszültség a Közel-Keleten: Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak a stratégiai jelentőségű Strait of Hormuz megnyitására - írja a Financial Times.
Háborús viharba került a forint – Örüljünk, ha nem lesz ebből kamatemelés
Minden forgatókönyv borult a közel-keleti fejlemények miatt.
A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában
Az exit poll szerint.
