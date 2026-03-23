Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!
Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes tárgyalásokat folytatott. Ennek hatására pedig a piacok is azonnal megmozdultak.

"Az egyeztetések hangneme és jellege alapján – amelyek mélyrehatóak, részletesek és konstruktívak voltak, és a hét folyamán is folytatódni fognak – utasítottam

a Hadügyminisztériumot, hogy 5 napra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni katonai csapásokat."

- mondta Trump, majd hozzátette, hogy ez a halasztás a jelenleg zajló tárgyalások és egyeztetések sikerétől függ. 

Ezt követően az elnök az Egyesült Államok katonai céljait hangsúlyozta, melyek a következők:

  1. Irán rakétaképességeinek teljes leépítése, beleértve a kilövőállásokat és minden kapcsolódó rendszert.
  2. Irán védelmi ipari bázisának megsemmisítése.
  3. Az iráni haditengerészet és légierő felszámolása, beleértve a légvédelmi fegyverrendszereket is.
  4. Megakadályozni, hogy Irán akár csak megközelítse a nukleáris képesség megszerzését, és biztosítani, hogy az Egyesült Államok bármikor gyorsan és erőteljesen reagálhasson egy ilyen helyzetre.
  5. A közel-keleti szövetségesek legmagasabb szintű védelme, köztük Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és más országok.

Trump azt is elmondta, hogy a Hormuzi-szoros védelmét és felügyeletét szükség esetén azoknak az országoknak kell ellátniuk, amelyek használják – az Egyesült Államok nem tartozik ezek közé.

Ha kérik, segítünk ezeknek az országoknak a Hormuzi-szoros biztosításában, de erre várhatóan nem lesz szükség, ha Irán fenyegetése megszűnik.

- részletezte.

Fontos kiemelni, hogy számukra ez könnyen végrehajtható katonai művelet lesz.

Trump bejelentése azonnal nagy hullámokat vetett a piacokon a mostani rendkívül feszült helyzetben.

  • Az arany és az ezüst 5, illetve 9 százalékot pattant.
  • A német DAX 7,5 százalékot, a határidős S&P 500 pedig 3,7 százalékot emelkedett.
  • A Brent típusú kőolaj 15 százalékot szakadt a hírre.
  • A dollár mintegy 1,2 százalékot gyengült azonnal az euróhoz képest.
  • A forint pedig az euróval szemben 1,5, a dollárral szemben pedig mintegy 2,5 százalékot erősödött hirtelen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

