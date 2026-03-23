Hatalmas robbanásokra ébredtek a lakók: mentőautók borultak lángba az éj leple alatt Londonban

Hétfőre virradóra egy zsidó önkéntes szervezethez tartozó mentőautókat gyújtottak fel London északi részén. A Scotland Yard antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet - számol be a Reuters.

A londoni rendőrség közleménye szerint a Golders Green negyedben felgyújtott járművek a Hatzola nevű zsidó közösségi mentőszolgálathoz tartoztak. A nonprofit, önkéntes szervezet sürgősségi orvosi eseteket lát el a környék zsidó lakossága körében.

A londoni tűzoltóság hat tűzoltóautót és negyven tűzoltót vezényelt a helyszínre, miután hajnali fél 2-kor befutottak az első lakossági bejelentések.

A járművekben lévő palackok felrobbantak a tűzben, ami következtében betörtek egy szomszédos lakóépület ablakai is. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, a lángokat pedig hajnali 3 órára sikerült megfékezni.

A gázai háború kitörése óta világszerte megszaporodtak a zsidó embereket és a zsidó intézményeket célzó támadások. Nagy-Britanniában is jelentősen megemelkedett az antiszemita incidensek száma. A legsúlyosabb eset a tavalyi manchesteri támadás volt, amelynek során két zsidó hívőt öltek meg jom kippur, a zsidó vallás legszentebb ünnepe alatt.

