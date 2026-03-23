Hibázott a Dávid Parittyája, súlyos rakétabecsapódás lett a büntetés
Globál

Hibázott a Dávid Parittyája, súlyos rakétabecsapódás lett a büntetés

MTI
A Dávid Parittyája nevű rakétavédelmi rendszer hibája miatt csapódott be két iráni rakéta Izrael déli részén a minap és okozott sebesülést több tucatnyi embernek, valamint jelentős anyagi kárt - közölte hétfőn az izraeli hadsereg.

A Dávid Parittyájanevű rakétavédelmi rendszer meghibásodása miatt a minap két iráni rakéta Izrael déli részén csapódott be,

több tucat ember sérülését és jelentős anyagi kárt okozva.

Nem fejtették ki, hogy milyen hibáról van szó, csak annyit mondtak el az esetekkel kapcsolatban, hogy készletgazdálkodási okból és az Irán elleni háború elhúzódásától tartva használták ezúttal a Dávid Parittyáját, vagyis a három rétegű rakétavédelmi rendszer középső elemét, amely a ballisztikus rakéták és a 40-300 kilométer hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek elfogására alkalmas optimálisan.

A szombaton Arad és Dimona városok területén becsapódó, Kadr típusú iráni rakéták viszont mintegy ezer kilométeres távolságból támadtak, ami ellen már a rakétavédelmi rendszer legköltségesebb eleme, a Nyíl nevű az optimális. A hadsereg szerint a Dávid Parittyája korábban sikeres volt a Kadr ellen is, ennél a kettőnél kudarcot vallott.

Az izraeli rakétavédelmi rendszer harmadik eleme a Vaskupola, és ezenkívül van még egy lézeres rakétaelhárító rendszer is.

A szombat esti kudarc után a hadsereg közölte, hogy a háború kezdete óta Irán 440 ballisztikus rakétával támadta Izraelt, és ezeknek 92 százalékát sikerült elfogni.

