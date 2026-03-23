Iráni háború: katasztrófával néznek szembe az energiapiacok, még a legoptimistább forgatókönyv szerint is

A harmadik öbölháború a negyedik hetébe lépett. Minden egyes nap, amikor a hajókat érő iráni támadások miatt zárva tart a Hormuzi-szoros, a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáztermelésének körülbelül egyötöde nem jut ki a térségből. A kereskedők ezért az idén várható ellátáskiesésre vonatkozóan naponta állnak elő új becsléssel. Ahogy az ő számaik nőnek, úgy emelkednek az energiaárak is. A hordónként 112 dollárba kerülő Brent-nyersolaj 54%-kal drágább, mint a háborús események kezdete előtt. Európában a gázárak 85%-kal emelkedtek.

Az, hogy a fenti értékek nem jóval magasabbak, annak köszönhető, hogy a befektetők szerint a szállítások hamarosan újraindulnak.

A Société Générale bank adatai szerint a júliusi és az azt követő szállításokra vonatkozóan az árcsökkenésre spekuláló pénzügyi ügyletek („put” opciók) száma meghaladja az áremelkedésre számító ügyletekét („call” opciók) (lásd az 1. ábrát).

Ez azt jelenti, hogy szállításhoz szükséges idővel kalkulálva a befektetők májusra várják a helyzet normalizálódását.