Itt az új technológia, ami eldöntheti az ukrajnai háború sorsát? – Filléres robotok lepik el a csatatereket

Egy katona elvesztése mintegy 400 ezer dollárba kerül és felbecsülhetetlen társadalmi veszteséget jelent – egy felfegyverzett harci robot ára ennek a töredéke lehet, politikai kockázata pedig nulla. 2026-ra az orosz-ukrán háború elérte azt a pontot, ahol a robotizáció már nem etikai kérdés, hanem gazdasági racionalitás. Miközben a frontok megmerevedtek és a hagyományos tüzérség vagy a légierő önmagában képtelen a döntő áttörésre, a szárazföldi drónok (UGV) tömeges megjelenése új korszakot nyithat. A kérdés, hogy vajon leválthatják-e a gépek a gyalogságot a legveszélyesebb frontszakaszokon, és ez lehet-e az a technológiai forradalom, amelytől sokan várják, hogy kimozdítja az orosz-ukrán háborút a holtpontról.

Patthelyzet a fronton

Ugyanúgy, ahogy az első világháborúban, elértük azt a technológiai szintet, amely patthelyzetbe kényszerít bennünket. [...] Ahhoz, hogy kimozduljunk ebből a helyzetből, valami újra van szükségünk, mint amilyen a lőpor volt, amit a kínaiak találtak fel, és amit azóta is egymás megölésére használunk

– írta híres, a The Economist című lapban megjelent cikkében az ukrán haderő korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij. Ez még 2 és fél évvel ezelőtt volt, 2023 novemberében, ám Zaluzsnij gondolatai igaznak bizonyultak, és azóta is jellemzik az orosz-ukrán háború menetét: magas áldozatokkal járó, nagy intenzitású háborút látunk immár ötödik éve, miközben a területi változások minimálisak. Ez inkább egy patthelyzet, mint győzelem (vagy vereség) az egyik vagy a másik oldalon.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövet egy katonai kiállításon egy zsákmányolt orosz harckocsival Angliában 2025-ben. Forrás: Finnbarr Webster/Getty Images

A háború egyfajta holtpontra jutott: a jelenlegi tempó mellett még további évek telhetnek el, mire Moszkva a kívánatos győzelmi kommunikáció minimumára jut (Donbasz elfoglalása).

Vagyis jelen állás szerint egyáltalán nem biztos, hogy a háború a csatatéren fog eldőlni.

Az elmúlt egy évben elkezdett tárgyalási folyamat ígéretes volt, de jelenleg a békefolyamatok is zsákutcába jutottak a területi kérdés és az iráni háború miatt. Ez utóbbi egyrészt leköti az Egyesült Államok figyelmét és erőforrásait, másrészt újabb reményt adott Moszkvának a háború folytatására, a megnövekedett olajbevételek miatt.

Ezért a jelenlegi patthelyzetek mellett visszatért a Zaluzsnij által 2023-ban felvázolt lehetőség: valamiféle technológiai áttörés reménye, amely képes lesz hirtelen és drasztikusan megfordítani a háború menetét. A korábbi ukrán főparancsnok szerint a modern szenzorok és drónok miatt a csatatéren minden látható. Amint az egyik fél összevonja az erőit, a másik azonnal látja és megsemmisíti azokat. Vagyis mindez csökkenti a hagyományos harcjárművek szerepét, és lehetővé teszi a védelmet jóval kevesebb emberi élőerő segítségével. Zaluzsnij konklúziója az volt, hogy egy jelentős technológiai ugrás nélkül valószínűleg nem lesz semmiféle áttörés, helyette a háború évekig elhúzódó, felőrlő küzdelemmé válik.

Gépek háborúja

És itt jön a váratlan fejlemény: az elmúlt években

a drónok által nyújtott tapasztalatok és a mesterséges intelligencia (MI) forradalma miatt igen közel lehetünk egy ilyen technológiai forradalomhoz.

És hogy mi lesz ez a forradalom?

MI-funkciókkal rendelkező, szárazföldi harci robotok tömeges megjelenése.

2026 elejére az orosz-ukrán háború egyfajta "gépek háborújává" alakult át, ám eddig ebben a repülő drónok, vagyis az UAV-k (Unmanned Aerial Vehicle) domináltak. Ennek megvannak az okai: a levegőben nincs akadály, egy repülő drónnak csak a gravitációval és a széllel kell megküzdenie. Másrészt mivel egy UAV magasan repül, a rádiójelek akadálytalanul jutnak el a kezelőtől a gépig kilométeres távolságokból is, hiszen nincs semmilyen zavaró terepakadály.

Skyfall P1-Sun elfogó drón az ukrajnai fronton. Forrás: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

Valójában technikai meghatározása szerint azt is drónnak nevezzük, ami repül, és ugyanúgy azt is, aminek esetleg kereke vagy lánctalpa van. A drón egy gyűjtőfogalom minden olyan mobilis eszközre, amely emberi kezelő nélkül a fedélzetén, távirányítással vagy előre programozott autonóm módon végzi feladatát. Ennek megfelelően a szárazföldi robotok (UGV, vagyis Unmanned Ground Vehicle) is drónoknak minősülnek, ahogy a vízi (USV) és a víz alatti (UUV) pilóta nélküli szerkezetek is. A közös bennük az újrafelhasználhatóság és a távoli operátori vagy szoftveres irányítás lehetősége.

De térjünk vissza a földi robotokhoz. A repülő drónok elterjedésével párhuzamosan a földi drónok, az UGV-k legyőzhetetlennek tűnő akadályokkal néztek szembe: a földön a rádiójeleket dombok, fák, épületek és még a sűrű aljnövényzet is blokkolja vagy visszaveri. Egy földi robot gyakran már 200-300 méter után elveszíti a kapcsolatot a kezelővel. Ráadásul a földön nemcsak a gravitációval, hanem a tereppel is meg kell küzdenie, hiszen egy ilyen földi drón minden egyes méteren akadályba ütközhet. Egy 20 centis árok, egy kidőlt fatörzs, sűrű sár vagy egy szögesdrót-maradvány azonnal mozgásképtelenné teheti. A földi navigációhoz nagyságrendekkel bonyolultabb szenzorokra és futóműre van szükség.

A földi robotok technológiai forradalma

Na de mi változott meg az elmúlt években? A technológiai fejlődés. A száloptikás vezérlés által megoldották a rádiós vezérlés problémáját – egy földi robot ma már egy vékony kábellel csatlakozik a kezelőjéhez, ami egy dobon tekeredik le a robot után. A terepakadályok problémájára pedig részleges megoldás született: a drónba épített szenzorok és mesterséges intelligencia folyamatosan elemzik a terepet, és a legoptimálisabb útvonalat alkotják meg. Közben a levegőben lévő drónok “szemmel” segítik a földi robotok navigációját, egy nagy, összefüggő és egymással kommunikáló rendszert képezve.

Így néz ki egy ukrán logisztikai drón. Ez egy úgy nevezett Termit UGV. Forrás: Tencore és militarnyi.com

Az elmúlt két év során Ukrajna túllépett az alkalmi harctéri kísérleteken: mára több ezer olyan járművet vetnek be, amelyek logisztikai, műszaki és gyalogsági támogató feladatokat látnak el. Az ukrán front éveken keresztül a konvencionális eszközök versus a repülő drónok bevethetőségéről és azok tesztjéről szólt.

Ma már egyre inkább a földi robotok tesztpályájává válik.

2025 júliusában egy mérföldkőnek tekinthető esemény történt: először történhetett meg, hogy orosz katonák egy ukrán földi drónnak adták meg magukat. Az eset valahol Harkiv megyében történt: először egy ukrán kamikaze-robot robbant fel egy orosz fedezék mellett, majd a következő, kiérkező földi robot láttán az orosz katonák egy kartonpapírra írt "megadjuk magunkat" felirattal jönnek elő és adják meg magukat. Egy másik, idei januári videóban pedig három orosz katona adja meg magát egy romos épületből kilépve, és egy Droid TW-7.62 nevű, gépfegyveres ukrán robot előtt térdelnek le.

2025 folyamán a földi drónok egyre gyorsabban terjedtek el a harctéren, de akkor még elsősorban logisztikai feladatokra. Például az ukrán fegyveres erők 3. rohamdandárjában források szerint mára a logisztikai műveletek 80 százaléka földi drónok által történik. A cél azonban az, hogy legalább részben leváltsák a gyalogos katonákat is olyan robotokra, amelyek képesek elfoglalni egy pozíciót, észlelni az ellenséget és parancsra támadást indítani az ellenséges célpontok ellen. És ebben lehetünk egy technológiai áttörés közvetlen küszöbén.

Az új ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov februári jelentése szerint 2026 januárjában az ukrán földi drónok több mint 7000 küldetést hajtottak végre.

Még alig hat hónappal ezelőtt is ritkaságszámba ment a sebesültek UGV-kkel történő evakuálása

– mondta Fedorov.

Ma már a robotok rendszeresen behatolnak a veszélyes területekre: lőszert szállítanak, logisztikai feladatokat látnak el, és evakuálják a sebesülteket olyan helyeken, ahol az emberek jelenléte túl kockázatos. Idén növelni fogjuk a termelést és a felderítő járművek beszerzésének volumenét, valamint fejleszteni fogjuk a kommunikációs és irányítási rendszert

– jegyezte meg az ukrán védelmi miniszter.

Az akadályok

A földi drónok gyártása folyamatosan növekszik: 2025-ben Ukrajna már közel 15 000 földi robotot állított szolgálatba, 2026-ra pedig ez a szám várhatóan meghaladja a 20 000 darabot.

Azonban ahhoz, hogy igazi áttörés legyen ezen a téren, még három nagy akadályt kell leküzdeni: a magas előállítási költségeket, a tartósságot és az energiaigényt.

Korábban az ár jelentette a legfontosabb akadályt: a nyugati katonai robotok (pl. az észt THeMIS) több százezer dollárba kerültek, ami jelentősen nehezítette a tömeggyártást. A leegyszerűsített ukrán modellek azonban ma már akár 15-30 ezer dollárból is kihozhatóak.

A másik gond a terepviszonyok és a földi drónok tartóssága: az UGV-knek sokkal nagyobb mechanikai terheléssel kell szembenézniük, mint a repülő drónoknak – sár, nehéz terep, aknarobbanások és ellenséges közeltűz –, amelyek gyorsan tönkreteszik a lánctalpakat, a motorokat és a vezérlőrendszereket. Egy-egy misszió után egy ilyen földi robot nagyon gyorsan amortizálódik.

Egy olcsóbb, gépfegyverekkel felszerelt Zmiy Droid 12.7. Forrás: DevDroid és militarnyi.com.

A harmadik gond jelenleg a nagy energiaigény és a hatékony akkumulátortechnológia hiánya: a harci robotoknak a nagy tűzerőhöz és nehéz páncélzathoz meglehetősen sok energiára van szükségük. A jelenlegi akkumulátortechnológia azonban korlátozza a műveleti időt és a hatótávolságot. Ha pont a legkritikusabb pillanatban, a harcok közepén merül le a robot, az a pozíciókat és a többi egység életét is veszélyeztetné.

Mégis, olcsóbb, mint az élő katona…

Ettől függetlenül 2026-ra a hadvezetés számára a robotizáció már nemcsak etikai, hanem költséghatékonysági kérdéssé is vált. Egy élő katona költsége nagyjából a következő tételekből áll: egy modern gyalogos alapkiképzése valahol 20-50 ezer dollár között mozog. A fizetése Ukrajnában havi 2500-3000 dollár. Ha pedig megölik, akkor az állam 15 millió ukrán hrivnyát, vagyis mintegy 360 ezer dollárt fizet ki a családjának. Vagyis mindent összegezve egy katona elvesztése az államnak legalább 400 ezer dollárjába kerül. Ennél pedig valójában jóval nagyobb a gazdasági hatás, hiszen van egy kieső munkaerő hatása és demográfiai hatása is.

Ezzel szemben egy egyszerűbb logisztikai célokra használt robot költsége 5-10 ezer dollár között mozog. Egy felfegyverzett harci robot (mondjuk egy ukrán Liut vagy DroidTW) ára 20-30 ezer dollár körül alakul – tehát a töredéke egy ember “költségének”. A matek brutális: Egyetlen katona elvesztésének árából 20-30 darab felfegyverzett robotot lehet gyártani.

Vagyis 2026-ra a kérdés már nem pusztán emberi életekben mérhető, hanem nagyon érzékelhető, pénzügyi és gazdasági oldala van, amely abba az irányba mutat, hogy az állam egyre többet költsön a földi drónok – robotok – fejlesztésére, kiváltva vele az emberi élőerőt. Ráadásul ha a robot megsemmisül, az állam vesztesége pontosan annyi, amennyibe a gép került: nincs kártérítés, nincs gyászoló család, és így politikai ára sincs a veszteségnek.

Címlapkép forrása: Ukrán gyártmányú Ravlik szárazföldi drón bemutatója 2025. december 9-én. Forrás: OLEKSANDR KLYMENKO/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images