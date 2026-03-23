Kemény üzenetet címeztek Donald Trumpnak: ha ezt meglépi, bénító válaszcsapást zúdítanak egy egész régióra

Az iráni állami média jelentése szerint az ország védelmi tanácsa hétfőn közölte: tengeri aknákkal zárják le a Perzsa-öböl hajózási útvonalait, amennyiben bármilyen támadás éri Irán déli partvidékét vagy szigeteit - írja a Reuters.

A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy az Axios értesülései szerint

az Egyesült Államok terveket fontolgat Irán fő olajexport-központja, a Harg-sziget elfoglalására vagy blokádjára.

Washington ezzel a lépéssel kényszerítené Teheránt a Hormuzi-szoros megnyitására a teljes hajóforgalom előtt.

A védelmi tanács nyilatkozata szerint bármilyen támadási kísérlet esetén

az öböl összes megközelítési útvonalát különféle tengeri aknákkal, köztük a partról telepíthető úszóaknákkal elaknásítják.

A iszlám köztársaság testülete hozzátette:

ebben az esetben a teljes Perzsa-öböl hosszú időre a Hormuzi-szoroséhoz hasonló helyzetbe kerülne.

Irán az 1980-as évek tapasztalataira is hivatkozott, mondván, abban az időszakban több mint száz aknaszedő hajó sem volt képes néhány tengeri akna felszedésére.

A védelmi tanács egyúttal leszögezte, hogy a nem hadviselő államok hajói kizárólag az Iránnal történő előzetes egyeztetés után haladhatnak át a Hormuzi-szoroson.

