Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi invázió előszobájában, globális válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: készek határozatlan ideig lezárni a világkereskedelmi szempontból kulcsfontosságú hajózási útvonalat, az esetleges támadások pedig legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok infrastruktúráját. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve" - vélekedett Birol. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.
Hatalmas robbanásokra ébredtek a lakók: mentőautók borultak lángba az éj leple alatt Londonban

Hétfőre virradóra egy zsidó önkéntes szervezethez tartozó mentőautókat gyújtottak fel London északi részén. A Scotland Yard antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet - számol be a Reuters.

Súlyos fenyegetést kapott Donald Trump: kíméletlen válaszcsapás jöhet – Feleltek az elnök ultimátumára

Az iráni Forradalmi Gárda hétfői közleményében arra figyelmeztetett: ha az iráni elektromos hálózatot amerikai támadás éri, válaszcsapást mérnek Izrael erőműveire, valamint azon további létesítményekre a régióban, amelyek az Egyesült Államok katonai bázisait látják el - írja a Reuters.

Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A mögöttünk álló héten a közel-keleti konfliktus és a 112 dollár fölé pattanó olajár határozta meg a tőkepiaci hangulatot, ami a globális jegybankok kamatcsökkentési terveit is érdemben átírhatja. Donald Trump ellentmondásos kommunikációja és a de-eszkaláció körüli bizonytalanság csak fokozták a részvénypiacokon a stagflációs félelmeket. A most induló héten a feszült geopolitikai helyzet mellett a keddi hazai MNB kamatdöntés, valamint a kulcsfontosságú nemzetközi inflációs és beszerzésimenedzser-adatok adják majd meg az irányt a befektetőknek.

Kimondta a nemzetközi szervezet: az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válsága fenyeget, egyetlen ország sincs biztonságban

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán.

Háborús viharba került a forint – Örüljünk, ha nem lesz ebből kamatemelés

Februárban közel másfél év után csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, azóta viszont sok víz átfolyt a Hormuzi-szoroson. A közel-keleti háború a forint intenzív gyengülését, illetve az elszálló energiaárak miatt az inflációs kockázatok fokozódását hozta a világra, így most még jobban felértékelődik, hogy a jegybank nem kötelezte el magát lazítási ciklus mellett. Az elemzők szerint ugyanis a mostani helyzetben életveszélyes lenne tovább csökkenteni a kamatot, sőt már megjelentek az első kamatemelésről szóló várakozások is.

Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi akció előszobájában, súlyos válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Kapcsolódó cikkünk

Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Donald Trump Irán haláláról írt, és már meg is nevezte a következő ellenséget
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
