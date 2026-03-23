Kiszivárgott a hangfelvétel: kiderült, mi okozta a New York-i repülőgép-balesetet
Halálos baleset történt a New York-i LaGuardia repülőtéren vasárnap éjjel: egy Air Canada Express gép a leszállás után ütközött egy tűzoltójárművel a futópályán. A kapitány és az első tiszt a helyszínen életét vesztette, 41 embert pedig kórházba szállítottak - írta a Bloomberg.

A tragédia vasárnap este fél tizenkettő körül történt. A rendelkezésre álló légiforgalmi irányítói hangfelvételek alapján rekonstruálható, hogy az irányítók egy tűzoltóautót kalauzoltak az esőtől csúszós futópályán. A járművet egy felszállásra készülő United Airlines gép miatt riasztották, amely vészhelyzetet jelentett, a légiutas-kísérők ugyanis rosszullétre panaszkodtak a gép hátsó részéből áradó szag miatt.

A hangfelvételen hallható, ahogy az irányító egyre kétségbeesettebben próbálja megállítani a tűzoltóautót.

Stop, stop, stop, Truck 1, stop!

– ismétli többször. Ezután egy érkező Delta-járatot átstartolásra utasít, majd az Air Canada Express gépének jelzi, hogy látta az ütközést a járművel.

Látom, hogy ütközött egy járművel. Maradjon a helyén

– mondja az irányító.

Mintegy húsz perccel később, az éjfél előtti percekben ugyanez az irányító egy Frontier-járat pilótájával beszélgetve kommentálja a történteket. "Nem volt kellemes ezt végignézni" – jegyzi meg a pilóta. Az irányító erre azt válaszolja, hogy megpróbálta megállítani a járművet, majd hozzáteszi: "Elszúrtam."

A közösségi médiában közzétett képeken a súlyosan megrongálódott repülőgép látható. Az orr-rész leszakadt, a gép pedig végül a farokrészére billent hátra. A tűzoltóautó az oldalára borulva állt. A gépen mintegy 76-an tartózkodtak, az utasokat és a személyzetet is beleszámítva.

A baleset a tavaly történt súlyos légikatasztrófák sorába illeszkedik.

2025-ben egy regionális utasszállító és egy katonai helikopter ütközött össze Washington közelében, ahol 67-en vesztették életüket. Később egy UPS teherszállító gép lezuhanása szintén több tucat halálos áldozatot követelt. A futópálya-betörések – az úgynevezett runway incursion esetek – az FAA legfrissebb adatai szerint havonta közel százszor fordulnak elő. Ezek többsége azonban alacsony sebességű incidens, és ritkán jár halálos kimenetellel.

Az NTSB vizsgálócsapatot küldött a helyszínre, a testület elnöke pedig személyesen irányítja a kommunikációt. Sean Duffy közlekedési miniszter és Bryan Bedford, az FAA vezetője szintén a repülőtérre utazott.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

