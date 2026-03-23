Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira

Belgium katonákat vezényelt Brüsszel és Antwerpen utcáira a zsidó közösség biztonságának megerősítésére.

A lépésre azt követően került sor, hogy Belgiumban és a szomszédos Hollandiában több antiszemita támadás is történt.

A lépés közvetlen előzménye egy júniusi robbantás volt egy liège-i zsinagógánál. Ezt a hatóságok antiszemita cselekménynek minősítették.

Mától újra katonákat állítunk Brüsszel és Antwerpen utcáira, mert a biztonság alapvető jog

– írta Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében. A tárcavezető hozzátette: Antwerpen "ismét egy kicsit biztonságosabb a zsidó közösség számára is. Nemet mondunk az antiszemitizmusra!"

‘t Stad is weer een beetje veiliger… de Joodse gemeenschap ook. We say NO to antisemitism! pic.twitter.com/0VFFBwblHG https://t.co/0VFFBwblHG — Theo Francken (@FranckenTheo) March 23, 2026

A szövetségi rendőrséggel közösen végrehajtott művelet keretében

a katonák zsinagógáknál, iskoláknál és más zsidó intézményeknél biztosítanak védelmet.

A csapatok kivezénylése három ütemben zajlik. Először Brüsszelben és Antwerpenben jelennek meg a katonák, majd később Liège-ben is járőrözni fognak.

A fokozott biztonsági intézkedések hátterében nemcsak a belgiumi, hanem a hollandiai események is állnak. Rotterdamban gyújtogatásos támadás ért egy zsinagógát, Amszterdamban pedig egy zsidó iskolánál történt robbanás. A holland rendőrség öt, 17 és 19 év közötti gyanúsítottat tartóztatott le a rotterdami zsinagóga elleni támadás ügyében.

Jogvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy

az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kitörése óta világszerte megnőtt a zsidó közösségek elleni támadások kockázata.

Hétfőn például Észak-Londonban négy, egy zsidó közösségi szervezethez tartozó mentőautót gyújtottak fel.

Címlapkép forrása: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images