Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira
Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira

Belgium katonákat vezényelt Brüsszel és Antwerpen utcáira, hogy megerősítse a zsidó közösség biztonságát, írja a Times of Israel. Erre azután került sor, hogy több antiszemita támadás történt az országban, illetve a szomszédos Hollandiában.

Belgium katonákat vezényelt Brüsszel és Antwerpen utcáira a zsidó közösség biztonságának megerősítésére.

A lépésre azt követően került sor, hogy Belgiumban és a szomszédos Hollandiában több antiszemita támadás is történt.

A lépés közvetlen előzménye egy júniusi robbantás volt egy liège-i zsinagógánál. Ezt a hatóságok antiszemita cselekménynek minősítették.

Mától újra katonákat állítunk Brüsszel és Antwerpen utcáira, mert a biztonság alapvető jog

Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Megszületett a tervezet: zöld utat kaphat a katonai beavatkozás a Hormuzi-szorosnál

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

– írta Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében. A tárcavezető hozzátette: Antwerpen "ismét egy kicsit biztonságosabb a zsidó közösség számára is. Nemet mondunk az antiszemitizmusra!"

A szövetségi rendőrséggel közösen végrehajtott művelet keretében

a katonák zsinagógáknál, iskoláknál és más zsidó intézményeknél biztosítanak védelmet.

A csapatok kivezénylése három ütemben zajlik. Először Brüsszelben és Antwerpenben jelennek meg a katonák, majd később Liège-ben is járőrözni fognak.

A fokozott biztonsági intézkedések hátterében nemcsak a belgiumi, hanem a hollandiai események is állnak. Rotterdamban gyújtogatásos támadás ért egy zsinagógát, Amszterdamban pedig egy zsidó iskolánál történt robbanás. A holland rendőrség öt, 17 és 19 év közötti gyanúsítottat tartóztatott le a rotterdami zsinagóga elleni támadás ügyében.

Jogvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy

az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kitörése óta világszerte megnőtt a zsidó közösségek elleni támadások kockázata.

Hétfőn például Észak-Londonban négy, egy zsidó közösségi szervezethez tartozó mentőautót gyújtottak fel.

Címlapkép forrása: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Eldőlt a Hormuzi-szoros sorsa: bejelentést tett Donald Trump
