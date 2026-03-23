Megérkezett a frontra az iráni drónok réme: rendszeresítették a Sahed-vadász JEDI-t
Globál

Az ukrán védelmi minisztérium engedélyezte az ukrán gyártmányú JEDI Sahed-vadász drón használatát az ukrán haderőben – írja az Ukrinform.

Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint a JEDI típusú nagy sebességű elfogó drónok

képesek az iráni Sahed, ezek orosz változatai, a Gerany és a Gerbera támadó drónok, továbbá a Zala és a Supercam nevű felderítő drónok elfogására is.

A JEDI egy forgószárnyas, függőleges felszállásra képes pilóta nélküli légi jármű (UAV). Négy nagy teljesítményű elektromos motorral, valamint nagy kapacitású akkumulátorral van felszerelve.

Teljes súlya 4 kg, és 500 gramm robbanóanyag szállítására képes, ezzel el tud pusztítani egy támadó drónt.

A JEDI akár 350 km/órás sebességre is képes, és 6 km magasra tud emelkedni.

A repülés koordinációját egy földi irányítóközpont biztosítja, de a drón automatikusan is befoghatja és követheti a célpontokat. Nappali és hőkamerákkal is felszerelt, így nappal és éjszaka egyaránt bevethető.

Képességeinek köszönhetően a JEDI akár 40 km-es körzetben is megvédheti a légteret az ellenséges drónoktól – állítja az ukrán védelmi minisztérium.

