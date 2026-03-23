Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen

Hé, Trump, ki vagy rúgva! Ismered ezt a mondatot. Köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket

- mondta Zolfaghari a közzétett videóban. A Hatam al-Anbija központi parancsnokság felelős az iráni haderő és az Iszlám Forradalmi Gárda műveleteinek koordinálásáért.

A "Ki vagy rúgva!" (angolul You're fired) Donald Trump hosszú évekig futó realityműsorának, a The Apprentice-nek (A gyakornok) volt a jelmondata, míg az amerikai elnök az utóbbi években számos Truth Social-posztját azzal zárta, hogy megköszönte az adott ügyre fordított figyelmet.

Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, hogy

megtámadják Irán erőműveit, amennyiben a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Trump határideje hétfő éjjel jár le.

Válaszul az iráni hadsereg kijelentette, hogy ha támadás éri üzemanyag- és energiaellátó létesítményeit, akkor az egész régióban az Egyesült Államokhoz kapcsolódó energiainfrastruktúrát veszi célba.

