Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Globál

Ebrahim Zolfaghari, Irán Hatam al-Anbija központi parancsnokságának szóvivője vasárnapi nyilatkozatában Donald Trumpon gúnyolódott, és angol nyelven üzent az amerikai elnöknek - írja a Jerusalem Post.

Hé, Trump, ki vagy rúgva! Ismered ezt a mondatot. Köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket

- mondta Zolfaghari a közzétett videóban. A Hatam al-Anbija központi parancsnokság felelős az iráni haderő és az Iszlám Forradalmi Gárda műveleteinek koordinálásáért.

A "Ki vagy rúgva!" (angolul You're fired) Donald Trump hosszú évekig futó realityműsorának, a The Apprentice-nek (A gyakornok) volt a jelmondata, míg az amerikai elnök az utóbbi években számos Truth Social-posztját azzal zárta, hogy megköszönte az adott ügyre fordított figyelmet.

Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, hogy

megtámadják Irán erőműveit, amennyiben a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Trump határideje hétfő éjjel jár le.

Válaszul az iráni hadsereg kijelentette, hogy ha támadás éri üzemanyag- és energiaellátó létesítményeit, akkor az egész régióban az Egyesült Államokhoz kapcsolódó energiainfrastruktúrát veszi célba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

