Pusztító hatása van a fekete esőnek: ennek hosszú távú következményei leszek

A bombázások négy üzemanyag-létesítményt érintettek Teheránban és környékén. Találat érte az északnyugati Sahrán-raktárat, az északkeleti Akdaszije olajraktárat, a déli teheráni finomítót, valamint a nyugati Sahíd Dolati létesítményt. A Sahrán-raktárból vastag füstoszlop tört a magasba. Ennek következtében a szennyező anyagok – mint a korom, az olajos részecskék és a kén-dioxid – beborították a várost. Órákkal később

vihar vonult át a főváros felett, amely mérgező, olajjal szennyezett esőt hozott magával.

A The Guardian által megkérdezett lakosok fejfájásról, szem- és bőrirritációról, valamint légzési nehézségekről számoltak be. A szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy ezek a tünetek csupán a kezdetet jelenthetik. Hosszú távon szív- és érrendszeri megbetegedések, kognitív zavarok, DNS-károsodás, sőt rák is kialakulhat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kiemelte, hogy a támadás az élelmiszer, a víz és a levegő szennyezésével jár. Ez a helyzet különösen a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre jelent súlyos kockázatot.

Az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja a csapások után tíz nappal, március 17-én készített felvételeket a területről. Ezeken jól látszott, hogy a Sahrán-raktár és a finomító tüze már alábbhagyott, az Akdaszije-raktárnál viszont továbbra is füst és lángok csaptak fel. Egy teheráni lakos arról számolt be, hogy a vészhelyzeti víztartalékként használt szabadtéri medencéjük vize teljesen megfeketedett. Ezenkívül a város utcáit is csúszós, fekete réteg borította be.

A Readingi Egyetem kutatója, Aksaj Deorasz szerint a lakók által leírt tünetek megegyeznek az olajtüzekből származó kén- és nitrogénvegyületek egészségkárosító hatásaival. A kutató elmondta, hogy a vihar cseppjei "apró szivacsként vagy mágnesként gyűjtötték össze a levegőben szálló szennyeződéseket". Ennek a folyamatnak a következtében alakult ki az úgynevezett fekete eső. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) arra figyelmeztetett, hogy az iráni lakosság – köztük a kisgyermekek – közvetlenül lélegzi be az égő olajból származó sűrű füstöt. A szennyeződés ráadásul a talajba, a talajvízbe és a termésbe is bemosódhat, ami súlyosan veszélyezteti az ország élelmiszer-ellátását.

Irán a támadásokat ökocídiumnak, vagyis szándékos környezetpusztításnak minősítette.

A sűrűn lakott főváros polgári üzemanyag-infrastruktúrájának lebombázása komoly nemzetközi felháborodást váltott ki. Az eset Iránon belül is fordulópontot jelentett. Még azok a teheráni rendszerellenzékiek is elítélték a lépést, akik korábban támogatták a katonai beavatkozást. Az iráni orvosok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a savas eső veszélyeiről. A szakemberek többek között az N95-ös maszkok viselését javasolják, és arra kérik az embereket, hogy lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást.

