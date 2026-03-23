Semleges állam erősítette meg: elkezdődött a tárgyalás Irán és Amerika közt – De van egy dolog, aminek nem örülhetünk túlzottan

A brit miniszterelnök megerősítette, hogy Nagy-Britannia is tud arról, hogy Irán és az Egyesült Államok elkezdtek tárgyalni a háború lezárásáról.

Keir Starmer szavait a Sky News idézi: a brit politikus parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy

tudunk róla, hogy ez történik,”

utalva a Donald Trump elnök által bejelentett amerikai-iráni tárgyalásokra.

„A fő cél most a konfliktus gyors megoldása és egy tárgyalásos megegyezés, amely kemény feltételeket szab Iránnak, főleg atomfegyverek tekintetében” – mondta Starmer.

Hangsúlyozta azonban:

továbbra sem szabad abban reménykedni, hogy a konfliktusnak biztosan gyors és korai vége lesz.

Kiemelte: Nagy-Britannia arra „fókuszál,” hogy gyors de-eszkaláció követi majd a tárgyalásokat, viszont terveznek azzal az eshetőséggel is, hogy „még egy ideig mehet a dolog.”

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images