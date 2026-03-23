Starmer: ne áltassuk magunkat, nem lesz gyorsan vége a háborúnak

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint nem szabad olyan illúziót táplálni, hogy az iráni konfliktus rövid időn belül véget ér. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia továbbra sem kíván részt venni a hadműveletekben.

Starmer a londoni parlament alsóházának bizottsági elnökei alkotta összekötő bizottság hétfői meghallgatásán kijelentette: arra intette stábját, hogy "ne essenek hamis komfortérzetbe", és ne áltassák magukat azzal, hogy az iráni háborúnak hamarosan vége lesz.

A munkáspárti kormányfő elmondta: kormánya a feszültség gyors enyhülésében reménykedik, de abból az alapfeltételezésből kiindulva készíti terveit, hogy a háború "még eltart egy ideig".

Hozzátette: a kormány vizsgálja, hogy milyen módon lehet fellépni a megugrott energiahordozó-árakat kihasználó nyerészkedéssel szemben, és ebben az összefüggésben tanulmányozza azt is, hogy milyen pótlólagos intézkedési jogkörökkel ruházhatja fel a brit verseny- ás piacfelügyeletet. Starmer úgy fogalmazott: véleménye szerint ezen a területen nem elégségesek a jelenleg érvényes szabályozások.

Arra a felvetésre, hogy Nagy-Britannia milyen módon vehet részt az iráni hadműveletekben, a brit miniszterelnök megerősítette azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy bármiféle háborús részvételhez jogi megalapozottságra és átgondolt, életképes tervekre van szükség.

Ezért nem csatlakoztunk az Irán elleni csapásmérésekhez

- tette hozzá. "Ez nem a mi háborúnk, és nem is fognak belerángatni bennünket ebbe a háborúba" - fogalmazott a hétfői parlamenti meghallgatáson a brit kormányfő.

Arra a felvetésre, hogy egyes aggályok szerint Irán esetleg megkísérelhet egy rakétatámadást London ellen, Keir Starmer leszögezte, hogy ez nem ad okot aggodalomra, mivel a brit fegyveres erők, valamint a biztonsági és a hírszerző szolgálatok "a nap 24 órájában, heti hét nap őrködnek Nagy-Britannia biztonságán, és nagyon jó munkát végeznek".

Az utóbbi napokban elhangzott egyöntetű szakértői nyilatkozatok szerint Iránnak nincs ilyen nagy hatótávolságú csapásmérő kapacitása, annak ellenére sem, hogy a teheráni rezsim a múlt héten két ballisztikus rakétával is támadást kísérelt meg az indiai-óceáni Diego Garcia szigeten működő, Irántól csaknem négyezer kilométerre lévő brit-amerikai légi és haditengerészeti támaszpont ellen.

Az incidensről hivatalos tájékoztatás nem hangzott el, de amerikai médiaértesülések szerint az egyik rakéta a támaszponttól távol megsemmisült, a másikat ugyancsak a támaszponttól távol egy amerikai hadihajó lelőtte.

Irán cáfolta a Diego Garcia elleni rakétatámadásról szóló híreket, de a BBC brit közszolgálati médiatársaság forrásai szerint a támadási kísérletről szóló beszámolók igazak.

