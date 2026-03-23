Súlyos fenyegetést kapott Donald Trump: kíméletlen válaszcsapás jöhet – Feleltek az elnök ultimátumára

Az iráni Forradalmi Gárda hétfői közleményében arra figyelmeztetett: ha az iráni elektromos hálózatot amerikai támadás éri, válaszcsapást mérnek Izrael erőműveire, valamint azon további létesítményekre a régióban, amelyek az Egyesült Államok katonai bázisait látják el - írja a Reuters.

Az IRGC nyilatkozata egyúttal, úgy látszik,

visszavonta azokat a korábbi fenyegetéseket, amelyek az öböl menti országok tengervíz-sótalanító üzemeinek támadásáról szóltak.

Ezek a létesítmények létfontosságú szerepet játszanak a térség ivóvízellátásában. A Forradalmi Gárda az állami médiában közzétett állásfoglalásában kijelentette: a "hazug" Donald Trump amerikai elnök nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy a régió vízlétesítményeit kívánják célba venni.

Az előzményekhez tartozik, hogy

Trump szombaton ultimátumot adott Teheránnak:

ha Irán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt, akkor célba veszik az ország erőműveit.

Elszántak vagyunk arra, hogy minden fenyegetésre ugyanolyan mértékű válaszlépéssel reagáljunk, amilyen hatást az kivált elrettentés szempontjából [...]. Ha az áramellátást támadjátok, mi is az áramellátást támadjuk

- jelentette ki az iráni Forradalmi Gárda.

