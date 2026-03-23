  • Megjelenítés
Súlyos fenyegetést kapott Donald Trump: kíméletlen válaszcsapás jöhet – Feleltek az elnök ultimátumára
Globál

Súlyos fenyegetést kapott Donald Trump: kíméletlen válaszcsapás jöhet – Feleltek az elnök ultimátumára

Portfolio
Az iráni Forradalmi Gárda hétfői közleményében arra figyelmeztetett: ha az iráni elektromos hálózatot amerikai támadás éri, válaszcsapást mérnek Izrael erőműveire, valamint azon további létesítményekre a régióban, amelyek az Egyesült Államok katonai bázisait látják el - írja a Reuters.

Az IRGC nyilatkozata egyúttal, úgy látszik,

visszavonta azokat a korábbi fenyegetéseket, amelyek az öböl menti országok tengervíz-sótalanító üzemeinek támadásáról szóltak.

Ezek a létesítmények létfontosságú szerepet játszanak a térség ivóvízellátásában. A Forradalmi Gárda az állami médiában közzétett állásfoglalásában kijelentette: a "hazug" Donald Trump amerikai elnök nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy a régió vízlétesítményeit kívánják célba venni.

Az előzményekhez tartozik, hogy

Még több Globál

Trump szombaton ultimátumot adott Teheránnak:

ha Irán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt, akkor célba veszik az ország erőműveit.

Elszántak vagyunk arra, hogy minden fenyegetésre ugyanolyan mértékű válaszlépéssel reagáljunk, amilyen hatást az kivált elrettentés szempontjából [...]. Ha az áramellátást támadjátok, mi is az áramellátást támadjuk

- jelentette ki az iráni Forradalmi Gárda.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Donald Trump Irán haláláról írt, és már meg is nevezte a következő ellenséget
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility