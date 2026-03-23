Súlyos reptéri baleset: utasszállító ütközött landoláskor, lezárták a légi kikötőt New Yorkban

Helyi idő szerint vasárnap késő este az Air Canada kanadai légitársaság egyik utasszállító repülőgépe összeütközött egy tűzoltóautóval a New York-i LaGuardia repülőtér kifutópályáján - írja a NBC News. Négyen megsérültek az incidensben, a metropolisz repterét lezárták.

A történteket ismerő források szerint a repülőgép mintegy 50 km/órás sebességgel haladt leszállás közben, amikor a baleset bekövetkezett.

A fedélzeten 76 utas és négyfős személyzet tartózkodott.

A pilóta és a másodpilóta súlyos sérüléseket szenvedett. A tűzoltóautóban tartózkodó két rendőr végtagtörésekkel került kórházba, de az állapotuk stabil.

A New York-i rendőrség (NYPD) megerősítette, hogy a repülőgép a New York-i és New Jersey-i Kikötőhatóság egyik járművével ütközött, a sérülésekről azonban nem közöltek részleteket.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható a baleset drámai következménye.

A New York-i tűzoltóság keleti parti idő szerint este 11 óra 38 perckor (magyar idő alapján hajnali 6 előtt nem sokkal) regisztrált egy incidenst a LaGuardia repülőtér kifutópályáján, további részleteket azonban nem tettek közzé.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) hétfő hajnalban jelezte, hogy megkezdte az információgyűjtést az esettel kapcsolatban.

A New York Post amerikai bulvárlap szerint a LaGuardia repülőtér vasárnap késő este riasztást adott ki, miszerint az esős és felhős időjárás zavarhatja a közlekedést.

Címlapkép forrása: MTI

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

