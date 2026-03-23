Súlyos reptéri baleset: utasszállító ütközött landoláskor, lezárták a légi kikötőt New Yorkban

A történteket ismerő források szerint a repülőgép mintegy 50 km/órás sebességgel haladt leszállás közben, amikor a baleset bekövetkezett.

A fedélzeten 76 utas és négyfős személyzet tartózkodott.

A pilóta és a másodpilóta súlyos sérüléseket szenvedett. A tűzoltóautóban tartózkodó két rendőr végtagtörésekkel került kórházba, de az állapotuk stabil.

A New York-i rendőrség (NYPD) megerősítette, hogy a repülőgép a New York-i és New Jersey-i Kikötőhatóság egyik járművével ütközött, a sérülésekről azonban nem közöltek részleteket.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható a baleset drámai következménye.

A plane collided with a fire truck at LaGuardia Airport late Sunday, forcing the airport to shut down. The incident caused fatalities and injuries, though the exact number of victims has not yet been confirmed. Following the crash, the Federal Aviation Administration issued a… pic.twitter.com/4SQJaPD3iK https://t.co/4SQJaPD3iK — Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

A New York-i tűzoltóság keleti parti idő szerint este 11 óra 38 perckor (magyar idő alapján hajnali 6 előtt nem sokkal) regisztrált egy incidenst a LaGuardia repülőtér kifutópályáján, további részleteket azonban nem tettek közzé.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) hétfő hajnalban jelezte, hogy megkezdte az információgyűjtést az esettel kapcsolatban.

A New York Post amerikai bulvárlap szerint a LaGuardia repülőtér vasárnap késő este riasztást adott ki, miszerint az esős és felhős időjárás zavarhatja a közlekedést.

