Sziklaszilárd bizonyítékról beszél Zelenszkij - Oroszország titokban segítheti Iránt!

Zelenszkij szerint Ukrajna "megcáfolhatatlan" bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy Oroszország továbbra is hírszerzési információkat oszt meg Iránnal.

Az ukrán elnök a katonai hírszerzés vezetőjével folytatott megbeszélése után az X-en számolt be a friss fejleményekről: kijelentette, hogy

Oroszország beveti saját rádió- és elektronikai felderítési képességeit, a megszerzett, valamint a közel-keleti partnereivel való együttműködésből származó adatokat pedig megosztja Iránnal.

A Kreml a múlt héten álhírnek minősítette a Wall Street Journal értesülését. Az amerikai lap korábban arról írt, hogy Oroszország műholdas felvételeket és fejlett dróntechnológiát bocsátott Irán rendelkezésére.

