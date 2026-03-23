Tárgyalni kezdett Irán és Amerika? – Egyértelmű választ adott az iszlamista rezsim

Nincs párbeszéd Teherán és Washington között

- áll a teheráni külügyi tárca nyilatkoztatában. Irán szerint az amerikai elnök nyilatkozatait úgy kell értelmezni, hogy azok az energiaárak csökkentésére és az Egyesült Államok katonai terveinek megvalósítására irányulnak.

A minisztérium szerint "a regionális országok kezdeményezéseket tettek a feszültségek csökkentésére", de a válaszuk "mindegyikre egyértelmű":

Nem mi kezdtük ezt a háborút, és ezekkel a kérésekkel Washingtonhoz kell fordulni

- közölte az iráni külügyminisztérium.

