Tárgyalni kezdett Irán és Amerika? – Egyértelmű választ adott az iszlamista rezsim
Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények ellen tervezett katonai csapásokat, mivel az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott az Egyesült Államok és Irán között. Az iráni külügyminisztérium azonban közleményben cáfolta, hogy egyeztetés zajlana a felek között - írja az Iran International.

Nincs párbeszéd Teherán és Washington között

- áll a teheráni külügyi tárca nyilatkoztatában. Irán szerint az amerikai elnök nyilatkozatait úgy kell értelmezni, hogy azok az energiaárak csökkentésére és az Egyesült Államok katonai terveinek megvalósítására irányulnak.

A minisztérium szerint "a regionális országok kezdeményezéseket tettek a feszültségek csökkentésére", de a válaszuk "mindegyikre egyértelmű":

Nem mi kezdtük ezt a háborút, és ezekkel a kérésekkel Washingtonhoz kell fordulni

- közölte az iráni külügyminisztérium.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

