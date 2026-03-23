Trump bejelentette a fordulatot az iráni háborúban: "Minden pontban közeledtek az álláspontok"

Az Egyesült Államok és Irán között intenzív tárgyalások zajlanak. Donald Trump amerikai elnök szerint a felek számos alapvető kérdésben egyetértésre jutottak, így akár öt napon belül megállapodás születhet.

Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy

közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner vasárnap tárgyalt az iráni féllel.

A megbeszélések hétfőn is folytatódtak. Az elnök szerint szinte minden lényeges pontban sikerült közelíteni az álláspontokat.

Ezúttal komolyan gondolják

– fogalmazott Trump. Hozzátette, hogy az egyeztetések nem Modzstaba Hámenei ajatollahhal, az ország legfőbb vezetőjével folynak. Azt nem árulta el, ki az iráni tárgyalópartner. Csupán annyit mondott:

azzal az emberrel tárgyalunk, aki szerintem a leginkább tisztelt és a tényleges vezető.

Az iráni Farsz hírügynökség ugyanakkor egy forrására hivatkozva cáfolta, hogy bármilyen közvetlen vagy közvetett kommunikáció folyna Washington és Teherán között.

Trump egyúttal visszavonta korábbi fenyegetését, miszerint csapást mérne Irán energetikai infrastruktúrájára és erőműveire. Az elnök szombaton még 48 órás ultimátumot adott Teheránnak a Hormuzi-szoros teljes megnyitására. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának egyötöde.

Irán korábban válaszul azzal fenyegetőzött, hogy Izrael erőműveit, valamint az Öböl-térségben található amerikai bázisokat ellátó létesítményeket támadja meg.

A piacok azonnal reagáltak a feszültség enyhülésére. A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése meredeken esett, a dollár pedig gyengült a főbb devizákkal szemben. Ezzel párhuzamosan a tőzsdei indexek emelkedtek, az állampapírhozamok pedig csökkenésnek indultak.

Trump szerint a Hormuzi-szoros "hamarosan megnyílik", amennyiben a tárgyalások sikerrel járnak.

A szoros ezután "közös ellenőrzés" alá kerülne, bár az elnök arra nem adott egyértelmű választ, hogy pontosan kik gyakorolnák ezt a felügyeletet.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított közös hadművelete eddig több mint kétezer halálos áldozatot követelt. A konfliktus felbolygatta a globális piacokat, jelentősen megemelte az üzemanyagárakat, és világszerte felerősítette az inflációs félelmeket.

Forrás: Reuters

