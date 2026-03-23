Trump nem tágít: elérkezett a fordulat a háborúban - Áttörést remél az amerikai elnök

Trump korábban Truth Social oldalán jelentette be, hogy tárgyalni kezdtek Iránnal, később ezt Teherán különféle csatornákon keresztül cáfolta.
Feltett szándékunk megállapodni Iránnal”
– mondta az amerikai elnök a CNBC-nek.
Kifejtette:
„nagyon intenzív” tárgyalásokat folytattak Teheránnal, reméli, hogy „valamilyen számottevő” megállapodást sikerül majd elérni.
Arra is kitért, hogy szerinte a rezsimváltás végeredményében megvalósult Iránban.
Az elnök arra egyáltalán nem reagált, hogy Teherán közben azt állítja, hogy valójában nem is tárgyaltak Amerikával, nem fejti ki, mi lehet az ellentmondás oka.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
