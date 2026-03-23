Tulajdonképpen kivel tárgyalt Donald Trump? Egyszerre megjelent két név is – Ők döntik el majd az iráni háborút?

Donald Trump amerikai elnök néhány perce fejezte be sajtótájékoztatóját Floridában, mely során elmondta: tárgyalt Irán vezetőjével, aki nem Modzstaba Hámenei ajatollah, hanem egy „valódi vezető,” akit az „iráni nép nagyon tisztel.”
Az elnök nem árulta el, pontosan kiről van szó, viszont az iráni 11-es csatorna bennfentes információra hivatkozva arról adott jelentést:
az illető Mohamed Bagker Kalibaf, az iráni parlament házelnöke.
A férfi 2020 óta tölti be ezt a posztot, korábban Teherán polgármestere, az ország rendőrfőkapitánya és gárdista tábornok volt. Nem világos, hogy Kalibaf pontosan mennyire képviselt konszenzust Irán vezetésében a háború lezárását illetően, ha tényleg ő tárgyalt Trumppal. Ahhoz, hogy a háború leálljon, a legfőbb vezérnek, Maszoúd Peszeskján elnöknek és az iráni hadsereg, forradalmi gárda tábornokainak is ki kell adnia a vonatkozó parancsnokat.
Érdemes megjegyezni: iráni oldalról nem érkezett továbbra sem semmilyen megerősítés a tárgyalásokról.
Közben az Axios arról értesült, hogy
Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai tárgyalók Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel is egyeztettek a háború lezárásáról.
Mindkét lap arról ad hírt, hogy a mediációban Törökország és Pakisztán segített.
Trump egyébként a floridai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem ismeri el Modzstaba Hámenei uralmát Irán fölött és nem is biztos benne, hogy a legfőbb vezér életben van. Szeretné, ha olyan ember irányítaná az országot, aki Venezuelához hasonlóan együttműködő az USA-val.
Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images
Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás
Napok múlva átalakul az időjárás.
Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!
Jóval többet érhet a részvény.
Úgy néz ki, valami tényleg megmozdult: Trump elnök nagy bejelentést tett - Hamarosan lezárulhat az iráni háború
Nem garantálja az áttörést, de úgy fest, valami tényleg elindult.
Iráni háború: valójában mitől hátrált meg már megint Trump?
Jöhet a TACO trade.
Kiderült: ha ezt az egy dolgot veszed észre a beszédeden, az a rettegett betegség korai előjele lehet
Különösen idősebb korban jellemző.
Az új amerikai törvény a tönk szélére sodorja az ingatlanpiac egyik legjövedelmezőbb üzletét
A törvényjavaslat célponttá teheti az ingatlantulajdonos cégek részvényeit.
Sürgős figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: azonnal lépni kell, ha nem akarjuk, hogy elszálljanak a gázárak
Az Európai Bizottság minden tagállamnak levelet küldött.
Trump nem tágít: elérkezett a fordulat a háborúban - Áttörést remél az amerikai elnök
Állítása szerint nagyon intenzív tárgyalásokat folytatnak.
Drasztikus átrendeződés a bankkártyáinkon: 10 év alatt a feje tetejére állt a magyarok vásárlási szokása
Egyre népszerűbb a netes vásárlás, illetve a rendelés a magyarok körében. Ezen belül is a külföldi netes rendelések aránya növekedett meg jelentősen. Miért alakultak át a magyarok vásárl
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?