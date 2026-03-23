Tulajdonképpen kivel tárgyalt Donald Trump? Egyszerre megjelent két név is – Ők döntik el majd az iráni háborút?

Donald Trump amerikai elnök nem árulta el nyilvánosan, kivel tárgyalt az iráni vezetők közül a háború lezárásól, annyit mondott csak, hogy nem Irán hivatalos legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei az illető. Amerikai és izraeli lapok egy-egy névről írnak.

Donald Trump amerikai elnök néhány perce fejezte be sajtótájékoztatóját Floridában, mely során elmondta: tárgyalt Irán vezetőjével, aki nem Modzstaba Hámenei ajatollah, hanem egy „valódi vezető,” akit az „iráni nép nagyon tisztel.”

Az elnök nem árulta el, pontosan kiről van szó, viszont az iráni 11-es csatorna bennfentes információra hivatkozva arról adott jelentést:

az illető Mohamed Bagker Kalibaf, az iráni parlament házelnöke.

A férfi 2020 óta tölti be ezt a posztot, korábban Teherán polgármestere, az ország rendőrfőkapitánya és gárdista tábornok volt. Nem világos, hogy Kalibaf pontosan mennyire képviselt konszenzust Irán vezetésében a háború lezárását illetően, ha tényleg ő tárgyalt Trumppal. Ahhoz, hogy a háború leálljon, a legfőbb vezérnek, Maszoúd Peszeskján elnöknek és az iráni hadsereg, forradalmi gárda tábornokainak is ki kell adnia a vonatkozó parancsnokat.

Érdemes megjegyezni: iráni oldalról nem érkezett továbbra sem semmilyen megerősítés a tárgyalásokról.

Közben az Axios arról értesült, hogy

Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai tárgyalók Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel is egyeztettek a háború lezárásáról.

Mindkét lap arról ad hírt, hogy a mediációban Törökország és Pakisztán segített.

Trump egyébként a floridai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem ismeri el Modzstaba Hámenei uralmát Irán fölött és nem is biztos benne, hogy a legfőbb vezér életben van. Szeretné, ha olyan ember irányítaná az országot, aki Venezuelához hasonlóan együttműködő az USA-val.

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images

