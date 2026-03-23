Úgy néz ki, valami tényleg megmozdult: Trump elnök nagy bejelentést tett - Hamarosan lezárulhat az iráni háború
Donald Trump új részleteket osztott meg az amerikai sajtónak az Iránnal való állítólagos tárgyalásról ma délután Floridában.

Donald Trump amerikai elnök ma délután többször is bejelentette: az Egyesült Államok és Irán tárgyalni kezdett a háború lezárásáról.

Az amerikai vezető Floridában új részleteket árult el az amerikai sajtónak az egyeztetésekről, azt mondta:

  • a tárgyalást állítólag Irán kezdeményezte.
  • Trump szerint mindkét oldal nagyon szeretne megállapodást kötni, befejezni a háborút. Az elnök szerint „hamarosan” sikerülhet megállapodni Teheránnal, de „nincs garancia” az áttörésre.

  • Az USA és Irán megállapodott egy 15 pontos béketerv keretrendszeréről.

  • Amerika továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Iránnak fel kell számolnia az atomprogramját. Állítása szerint Irán megígérte már neki, hogy nem építenek atomfegyvert.
  • Washington közben Izraellel és egyeztet – Jeruzsálem állítólag „nagyon elégedett” az eddig elért eredményekkel.
  • Trump azt mondta, hogy egy "tiszteletreméltó iráni vezetővel" tárgyalt (nem világos, személyes üzenetváltásról volt-e szó), de nem mondta el, pontosan kivel. Arra is kitért, hogy nem szeretné a jelenlegi ajatollah halálát, de nem világos, hogy Modzstaba Hámenei él-e még, ráadásul nem is őt tekintik Irán valódi vezetőjének. Arra viszont kitért: Amerika továbbra is szeretne rezsimváltást Iránban. "Lehet, hogy találunk majd valakit, mint ahogy Venezuelában is találtunk" - mondta.
  • Trump arról is beszélt, hogy "Amerika csak simán tovább fog bombázni," ha nem sikerül megállapodni Iránnal.

Irán továbbra is tagadja, hogy tárgyalnának az Egyesült Államokkal. Hivatalos kommunikációjukban azt hangsúlyozták: Trump „megijedt” attól, hogy Teherán megtámadja Nyugat-Ázsia országainak erőműveit.

Közben izraeli és amerikai lapok is arról írnak, egymástól függetlenül: valóban volt tárgyalás Irán és Amerika közt, Pakisztán és Törökország közvetített.

