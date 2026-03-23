Úgy néz ki, valami tényleg megmozdult: Trump elnök nagy bejelentést tett - Hamarosan lezárulhat az iráni háború

Donald Trump amerikai elnök ma délután többször is bejelentette: az Egyesült Államok és Irán tárgyalni kezdett a háború lezárásáról.
Az amerikai vezető Floridában új részleteket árult el az amerikai sajtónak az egyeztetésekről, azt mondta:
- a tárgyalást állítólag Irán kezdeményezte.
- Trump szerint mindkét oldal nagyon szeretne megállapodást kötni, befejezni a háborút. Az elnök szerint „hamarosan” sikerülhet megállapodni Teheránnal, de „nincs garancia” az áttörésre.
-
Az USA és Irán megállapodott egy 15 pontos béketerv keretrendszeréről.
- Amerika továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Iránnak fel kell számolnia az atomprogramját. Állítása szerint Irán megígérte már neki, hogy nem építenek atomfegyvert.
- Washington közben Izraellel és egyeztet – Jeruzsálem állítólag „nagyon elégedett” az eddig elért eredményekkel.
- Trump azt mondta, hogy egy "tiszteletreméltó iráni vezetővel" tárgyalt (nem világos, személyes üzenetváltásról volt-e szó), de nem mondta el, pontosan kivel. Arra is kitért, hogy nem szeretné a jelenlegi ajatollah halálát, de nem világos, hogy Modzstaba Hámenei él-e még, ráadásul nem is őt tekintik Irán valódi vezetőjének. Arra viszont kitért: Amerika továbbra is szeretne rezsimváltást Iránban. "Lehet, hogy találunk majd valakit, mint ahogy Venezuelában is találtunk" - mondta.
- Trump arról is beszélt, hogy "Amerika csak simán tovább fog bombázni," ha nem sikerül megállapodni Iránnal.
Irán továbbra is tagadja, hogy tárgyalnának az Egyesült Államokkal. Hivatalos kommunikációjukban azt hangsúlyozták: Trump „megijedt” attól, hogy Teherán megtámadja Nyugat-Ázsia országainak erőműveit.
Közben izraeli és amerikai lapok is arról írnak, egymástól függetlenül: valóban volt tárgyalás Irán és Amerika közt, Pakisztán és Törökország közvetített.
