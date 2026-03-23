Váratlan pofont kapott Giorgia Meloni, akár a jövője is rámehet a kudarcra
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az eddigi legnagyobb politikai vereségét szenvedte el. Az igazságügyi rendszer átalakításáról tartott népszavazáson a részleges eredmények alapján a "nem" szavazatok kerültek többségbe. Ez a kudarc a kormányfő újraválasztási esélyeit is megkérdőjelezheti - tudósított a Bloomberg.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint a szavazatok 78 százalékának feldolgozottságánál a résztvevők 54,1 százaléka utasította el a reformot, és csupán 45,9 százalékuk támogatta. A vereséget már a kormányfő is elismerte. Ez Giorgia Meloni első országos szintű szavazáson elszenvedett kudarca a 2022-es hatalomra kerülése óta.

A népszavazás az ügyészek és a bírák képzésének, valamint felügyeletének átalakításáról szólt. A reform külön karrierutat hozott volna létre a két hivatás számára, továbbá egy új fegyelmi bíróságot is felállított volna. Meloni és szövetségesei szerint a változtatások igazságosabbá tették volna a rendszert. Úgy vélték, ezzel csökkenthető az igazságszolgáltatás belső átpolitizáltsága, ráadásul gyorsítható lenne az ügyintézés.

A statisztikák valóban riasztóak, ahogyan arra a Financial Times is felhívta a figyelmet. Olaszországban egy vitatott polgári ügy átfutási ideje a háromfokú bírósági rendszerben átlagosan 2217 napot, azaz több mint hat évet vesz igénybe. Bár ez javulást jelent az egy évtizeddel ezelőtti, mintegy nyolc évhez képest, még mindig messze elmarad az európai uniós átlagtól. Az uniós szintű átlag ugyanis 795 nap, ami nagyjából két év és két hónap. Az ellenzők viszont azzal érveltek, hogy a reform valójában a bírói függetlenséget gyengítené, miközben növelné a kormány befolyását az igazságszolgáltatás felett.

A tét jóval túlmutatott a szűken vett igazságügyi kérdéseken. Federico Santi, az Eurasia Group elemzője szerint a vereség megkérdőjelezi Meloni 2027-es újraválasztási esélyeit. A kudarc akár meg is hiúsíthatja a kormányfő átfogóbb alkotmányos reformterveit, köztük a miniszterelnöki hatáskörök bővítését célzó elképzeléseket. A referendum ráadásul egyfajta bizalmi szavazássá is vált a kormányfő személyéről,

az eredmény komolyan gyengítheti a pozícióját a következő parlamenti választások előtt.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

