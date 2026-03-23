Váratlan pofont kapott Giorgia Meloni, akár a jövője is rámehet a kudarcra

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint a szavazatok 78 százalékának feldolgozottságánál a résztvevők 54,1 százaléka utasította el a reformot, és csupán 45,9 százalékuk támogatta. A vereséget már a kormányfő is elismerte. Ez Giorgia Meloni első országos szintű szavazáson elszenvedett kudarca a 2022-es hatalomra kerülése óta.
A népszavazás az ügyészek és a bírák képzésének, valamint felügyeletének átalakításáról szólt. A reform külön karrierutat hozott volna létre a két hivatás számára, továbbá egy új fegyelmi bíróságot is felállított volna. Meloni és szövetségesei szerint a változtatások igazságosabbá tették volna a rendszert. Úgy vélték, ezzel csökkenthető az igazságszolgáltatás belső átpolitizáltsága, ráadásul gyorsítható lenne az ügyintézés.
A statisztikák valóban riasztóak, ahogyan arra a Financial Times is felhívta a figyelmet. Olaszországban egy vitatott polgári ügy átfutási ideje a háromfokú bírósági rendszerben átlagosan 2217 napot, azaz több mint hat évet vesz igénybe. Bár ez javulást jelent az egy évtizeddel ezelőtti, mintegy nyolc évhez képest, még mindig messze elmarad az európai uniós átlagtól. Az uniós szintű átlag ugyanis 795 nap, ami nagyjából két év és két hónap. Az ellenzők viszont azzal érveltek, hogy a reform valójában a bírói függetlenséget gyengítené, miközben növelné a kormány befolyását az igazságszolgáltatás felett.
A tét jóval túlmutatott a szűken vett igazságügyi kérdéseken. Federico Santi, az Eurasia Group elemzője szerint a vereség megkérdőjelezi Meloni 2027-es újraválasztási esélyeit. A kudarc akár meg is hiúsíthatja a kormányfő átfogóbb alkotmányos reformterveit, köztük a miniszterelnöki hatáskörök bővítését célzó elképzeléseket. A referendum ráadásul egyfajta bizalmi szavazássá is vált a kormányfő személyéről,
az eredmény komolyan gyengítheti a pozícióját a következő parlamenti választások előtt.
Tulajdonképpen kivel tárgyalt Donald Trump? Egyszerre megjelent két név is – Ők döntik el majd az iráni háborút?
Az ajatollah még csak képbe sem került.
Történelmi fordulat: 35 év után esett el a baloldal fellegvára, ünnepel a szélsőjobb Európa legerősebb országában
Friedrich Merz öröme nem lehet felhőtlen a Rajna-vidék–Pfalzban tartott választás után.
A háttérben kötött, sötét, gigantikus üzlettel odázta el az államcsődöt az összeomlás szélére sodródott ország
A Világbank és az IMF már sokszor mondta, hogy ez a modell több kárt okoz, mint használ.
Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja
Jönnek az új, magasabb hatósági árak.
Kiderült, hogy meddig nem fog biztosan csökkenni ez az adóteher a benzinnél
Fókuszban a kiskereskedelmi adó.
Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás
Napok múlva átalakul az időjárás.
Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!
Jóval többet érhet a részvény.
Úgy néz ki, valami tényleg megmozdult: Trump elnök nagy bejelentést tett - Hamarosan lezárulhat az iráni háború
Nem garantálja az áttörést, de úgy fest, valami tényleg elindult.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.