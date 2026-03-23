Vérre menő harc Magyarország szomszédjában: erre az eredményre ébredtek a sorsdöntő választás után
Vérre menő harc Magyarország szomszédjában: erre az eredményre ébredtek a sorsdöntő választás után

MTI
|
Portfolio
Vezet Robert Golob szlovén miniszterelnök (címlapképünkön) balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) a vasárnap tartott parlamenti választásokon 98,43 százalékos feldolgozottságnál - közölte a szlovén választási bizottság.

A részleges eredmények tükrében a 90 fős ljubljanai parlamentben

  • a Szabadság Mozgalom 29,
  • a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28,
  • az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9,
  • a Szociáldemokraták (SD) 6,
  • Anze Logar Demokratái 6,
  • a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet.

Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is.

A közel végleges eredmények alapján tehát egyik párt sem szerzett önálló többséget, ami megfelel a várakozásoknak.

Jansa, aki negyedik miniszterelnöki mandátumáért indult, azzal vádolta a szlovén választási bizottságot, hogy manipulálta a szavazatszámlálást, és kijelentette, saját megfigyelőcsapata 50 ezer szavazatnyi eltérést észlelt az SDS javára.

Felhívom a nemzeti választási bizottság felelős vezetőit, a számítógépes programot kezelőket, hogy tudják meg: ha megfelelően megszervezzük magunkat, minden szavazatot újraszámoltatok az összes szavazókörben

- nyilatkozta a jobboldali politikus.

A Reuters által megkérdezett politikai elemző kétli, hogy a választási eredmények tükrében stabil kormány alakulhat Szlovéniában. Aljaz Pengov Bitenc ugyanakkor úgy véli, hogy a hivatalban lévő Golob Jansanál jobb helyzetben van ahhoz, hogy a politikai spektrum szélesebb körét lefedő pártokkal tárgyaljon. Az elemző hosszú koalíciós tárgyalásokra számít.

A választások után az új parlamentnek húsz napon belül kell összeülnie. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök ezt követően legkésőbb harminc napon belül javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő korábban jelezte: azt bízza meg kormányalakítással, aki igazolni tudja a szükséges, legalább 46 képviselőnyi parlamenti támogatást.

Az ország 1991-es függetlenné válása óta ez volt a tizedik parlamenti választás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is!

Járműipar 2026

Járműipar 2026

