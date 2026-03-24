Trump elmondta, hogy az Iránnal folytatott egyeztetésekben Steve Witkoff különmegbízott és veje, Jared Kushner mellett Marco Rubio külügyminiszter, valamint J. D. Vance alelnök is részt vesz. Az elnök szerint az iráni delegáció törekszik a megállapodásra.
Fogalmuk sincs, mennyire alkut akarnak kötni, majd meglátjuk, mi lesz
- mondta.
Az amerikai elnök az Irán elleni hadműveletet "hatalmas sikerként" értékelte,
és felsorolta az amerikai katonai eredményeket is. Mint kiemelte, szerinte az iráni haditengerészet, a légierő, a légvédelem, a kommunikációs infrastruktúra és a rakétaarzenál egyaránt megsemmisült, így nem csoda, hogy Teherán tárgyalni akar.
Tudnak egyetlen olyan dolgot megnevezni, ami nem pusztult el? Vagy egyetlen dolgot, ami jól teljesít?
- tette fel a kérdést.
Az Egyesült Államok szabadon mozog Teherán felett, azt csinálunk, amit akarunk
- fűzte hozzá Trump.
Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy
az iráni vezetők "mind odavesztek", emiatt pedig már "senki sem tudja, kivel lehetne asztalhoz ülni".
Ugyanakkor hangsúlyozta: Washington jelenleg "a megfelelő emberekkel" áll kapcsolatban, akik mindenáron megegyezést akarnak kötni.
Kiadták a figyelmeztetést: már most aszály van Magyarországon
Tavaly is a száraz időjárás okozta a legtöbb kárt a Groupama szerint.
Áttörést jelentett be Donald Trump: megfogadta az iráni rezsim, hogy soha nem lesz atomfegyvere
Az elnök szerint Teherán epekedik egy háborút lezáró alkuért.
Körvonalazódik az új katonai összefogás: kiderült, ki állhat a koalíció élén – Megnyitnák a világgazdaság ütőerét
Közösen telepíthetnek aknamentesítő hajókat.
Jamie Dimon szerint hatalmas hibát követett el Amerika, az iráni háború megnyerése nagy hasznot hozna
A háború rövid távon ugyan kockázatokat rejt, hosszabb távon azonban javíthatja a tartós béke esélyeit.
Megindítja Irán ellen a több ezer fős katonai elitalakulatot Donald Trump – A szárazföldi invázió kapujában Amerika?
3 ezer amerikai légideszantost vezényel a Közel-Keletre.
Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Razzia a Rothschildok bankjánál, "nagyon súlyos cselekményekről" beszél a külügyminiszter
Több mint kétszázszor említik a gyanúsítottat az Epstein-akták.
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
A NIS többségi tulajdonrészéről van szó.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?