Áttörést jelentett be Donald Trump: megfogadta az iráni rezsim, hogy soha nem lesz atomfegyvere

Trump elmondta, hogy az Iránnal folytatott egyeztetésekben Steve Witkoff különmegbízott és veje, Jared Kushner mellett Marco Rubio külügyminiszter, valamint J. D. Vance alelnök is részt vesz. Az elnök szerint az iráni delegáció törekszik a megállapodásra.

Fogalmuk sincs, mennyire alkut akarnak kötni, majd meglátjuk, mi lesz

- mondta.

Az amerikai elnök az Irán elleni hadműveletet "hatalmas sikerként" értékelte,

és felsorolta az amerikai katonai eredményeket is. Mint kiemelte, szerinte az iráni haditengerészet, a légierő, a légvédelem, a kommunikációs infrastruktúra és a rakétaarzenál egyaránt megsemmisült, így nem csoda, hogy Teherán tárgyalni akar.

Tudnak egyetlen olyan dolgot megnevezni, ami nem pusztult el? Vagy egyetlen dolgot, ami jól teljesít?

- tette fel a kérdést.

Az Egyesült Államok szabadon mozog Teherán felett, azt csinálunk, amit akarunk

- fűzte hozzá Trump.

Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy

az iráni vezetők "mind odavesztek", emiatt pedig már "senki sem tudja, kivel lehetne asztalhoz ülni".

Ugyanakkor hangsúlyozta: Washington jelenleg "a megfelelő emberekkel" áll kapcsolatban, akik mindenáron megegyezést akarnak kötni.

