Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?

Az ukrajnai háború megállításához és a tárgyalási folyamat kulcskérdéseinek rendezéséhez államfői szintű találkozókra van szükség - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon, miután meghallgatta a Floridából hazatért ukrán tárgyalóküldöttség beszámolóját.

"A delegáció beszámolt arról, hogy mi hangzott el valójában Floridában: a hangsúlyokról, a lehetőségekről és a nehézségekről. A legfontosabb a biztonsági garanciák kidolgozása úgy, hogy azok közelebb vigyenek a háború befejezéséhez. Éppen a biztonságban rejlik a béke kulcsa. A geopolitikai helyzet bonyolultabbá vált az Irán elleni háború miatt, és ez sajnos növeli Oroszország magabiztosságát. Az alapvető körülmények azonban nem változtak. Oroszország folytatja ezt a háborút és Európa destabilizálását, hírszerzési adatokkal támogatja az iráni rezsimet, ezzel elhúzva a háborút abban a régióban, valamint újabb konfliktusokra készül a következő években. Ezt az állandó, különböző földrajzi térségekben zajló háborúkkal való fenyegetést meg kell állítani" - hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette, hogy ezt csak közösen lehet megvalósítani:

az Egyesült Államokkal, Európával és más globális szereplőkkel együtt. Leszögezte, hogy "vezetői szintű találkozókra van szükség, hogy valóban minden kérdést meg lehessen oldani".

Az elnök utasította a küldöttség tagjait, hogy továbbra is a lehető legaktívabban működjenek együtt a partnerekkel, "hogy a diplomácia tartalmas legyen, és hogy megoldódjanak többek között humanitárius kérdések is, például a hadifoglyok cseréje". Azt is elrendelte, hogy tájékoztassák az európai és kanadai partnereket a floridai találkozókról. Zelenszkij megjegyezte, hogy a tárgyalódelegáció beszámolója közben Oroszország újabb Sahed drónhullámot indított Ukrajna ellen.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a küldöttség vezetője vasárnap kijelentette, hogy a floridai amerikai-ukrán tárgyalások eredményeként előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a megoldatlan kérdések körének szűkítésében. Szavai szerint a találkozó során a felek a megbízható biztonsági garanciák kérdéseire és a humanitárius területre összpontosítottak, különös tekintettel a fogolycserére és az Oroszországban fogva tartott emberek hazatérésére - fűzte hozzá az Ukrinform állami hírügynökség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images