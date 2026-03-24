Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: leállították a gázszállítást a pusztító légicsapás után

A piaci adatok szerint Törökország tavalyi gázimportjának mintegy 14 százalékát fedezte iráni forrásból.

Az ügyet jól ismerő források szerint az orosz és az azeri szállítások zavartalanul folytatódnak. Emellett az ország jelentős stratégiai készletekkel is rendelkezik. Egyelőre nem világos, hogy meddig tart az iráni gázszállítás szüneteltetése. A török energiaügyi minisztérium nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Izrael március 18-án mért csapást a Dél-Parsz gázmezőre. Teherán erre az öböl menti arab államok energetikai létesítményei elleni támadásokkal válaszolt. Többek között a katari Rasz Laffan komplexumot is célba vették, amely a világ cseppfolyósított földgáztermelésének (LNG) mintegy ötödét adja.

A konfliktus hatására az európai földgáz határidős jegyzése több mint hároméves csúcsra ugrott.

Jelenleg 55 euró/MWh az európai gázár. Ez az árszint még mindig bőven meghaladja a háború előtti 30 euró körüli állapotot.

Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter novemberben közölte, hogy az ország 6,3 milliárd köbméteres gáztárolói maximális töltöttségi szinten állnak. Törökország tavaly márciusban napi átlagban 230 millió köbméter földgázt fogyasztott. A most kiesett mennyiségeket legkönnyebben LNG-termináljain keresztül tudja pótolni Törökország. A megnövekedett cseppfolyós gáz igénye azonban éppen az elől a szomszédos Európai Unió elől szipkázhatja el a gázt, amely már így is nagyon rá van szorulva minden egyes köbméterre a tavaszi/nyári tárolófeltöltési szezon előtt.

A Dél-Parsz mező Irán belföldi villamosenergia-termelése és exportja szempontjából egyaránt létfontosságú. A támadás nyomán Teherán az Irakba irányuló gázszállítást is felfüggesztette, ami azóta újraindult. Irán békeidőben is többször szüneteltette már a törökországi gázexportot technikai problémákra hivatkozva. Ez jellemzően a téli hónapokban fordult elő, amikor az ország északi területein megnövekszik a belföldi kereslet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio