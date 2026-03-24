Csípős mémmel szúrt oda Donald Trumpnak Irán – Ha ezt meglátja az elnök, komoly baj lehet
Donald Trump amerikai elnökön és az állítólagos Irán-Amerika béketárgyalásokon élcelődik Teherán dél-afrikai nagykövetsége: lényegében azon mémelnek, hogy Trump csak kitalálta, hogy tárgyalni kezdett Iránnal és valójában magával beszélgetett.

Jó és produktív beszélgetések Iránnal”

– ezzel a felütéssel tett ki egy fiktív Whatsapp-beszélgetést Irán diplomáciai képviselete Dél-Afrikában, majd hozzátettek egy napszemüveges vagány emojit.

A beszélgetést Donald Trump elnök saját magával folytatja a manipulált képernyő-mentésen, így zajlik:

  • Hé, ajatollah!
  • Beszélgessünk az Egyenesről most komolyan! [itt a Straight szót használják Strait helyett, ez egyenest jelent szoros, Hormuzi-szoros helyett, ezzel figurázzák ki Trump helyesírását].
  • Ooh, ezt jó hallani.
  • 5 napra beszüntetem a támadásokat.
  • Köszönöm a témára irányuló figyelmet!

Magyarul Irán hivatalos diplomáciai képviselete egyértelműen azt közli a világgal:

nem volt semmilyen egyeztetés Irán és Amerika közt, Donald Trump kitalálta az egészet.

Az üzenetet már több mint 320 ezer ember látta, 7500 lájkot kapott.

Irán tegnap óta konzisztensen, minden csatornán keresztül azt kommunikálja, hogy nem tárgyalnak Amerikával, arról, hogy ennek mi lehet az oka, itt írtunk:

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

