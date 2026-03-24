Döntött Izrael: gyökerestől irtanák ki ősellenségüket, pufferzónát csinálnak egy ország egytizedéből
Izrael védelmi minisztere, Jiszráél Kác először fogalmazta meg nyíltan, hogy az ország Dél-Libanon megszállására készül egészen a Litáni folyóig. Ez a terület a libanoni állam közel tizedét jelenti. A Hezbollah létfenyegetésnek minősítette a lépést, és ellenállást ígért – írja a Reuters.

Jiszráél Kác védelmi miniszter a vezérkari főnökkel tartott megbeszélésén közölte, hogy

az izraeli erők ellenőrzésük alá vonják a megmaradt hidakat és a biztonsági övezetet egészen a Litáni folyóig.

Ez a folyó az izraeli határtól mintegy 30 kilométerre éri el a Földközi-tengert.

A tárcavezető a stratégiát a gázai modellhez hasonlította. Kifejtette, hogy a határ menti épületeket azért rombolják le, hogy védelmi ütközőzónát hozzanak létre, és távol tartsák a fenyegetést a településektől.

A Hezbollah közölte, hogy fegyverrel fogja megakadályozni a megszállást. Hasszán Fadlalláh, a szervezet parlamenti képviselője kijelentette:

Nincs más választásunk, mint szembeszállni az agresszióval, és megvédeni a földünket.

A síita fegyveres csoport harcosai továbbra is napi rendszerességgel támadják rakétákkal és drónokkal az izraeli területeket, emellett folyamatosak az összecsapások az izraeli katonákkal a dél-libanoni falvakban.

Március 13. óta Izrael öt hidat rombolt le a Litáni felett, és felgyorsította a határ menti libanoni falvak házainak megsemmisítését. Jiszráél Kác szerint csupán a településeken terrorista támaszpontként működő épületeket számolják fel. A nemzetközi jog ugyanakkor általánosan tiltja a polgári infrastruktúra, köztük a lakóházak és a hidak elleni támadásokat.

Hétfőn a radikális Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter még tovább ment. Kijelentette, hogy Izraelnek a folyóig annektálnia kellene Dél-Libanont.

A libanoni hatóságok szerint az izraeli csapások Dél-Libanonban és Bejrút egyes részein eddig több mint ezer halálos áldozatot követeltek. A halottak között csaknem 120 gyermek, 80 nő és 40 egészségügyi dolgozó van. Emellett a harcok több mint egymillió embert kényszerítettek otthona elhagyására.

