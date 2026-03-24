Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna

A Fársz iráni hírügynökség szerint kedden két gázlétesítményt és egy gázvezetéket értek csapások.
A cionista és amerikai ellenség által végrehajtott folyamatos támadások részeként célpont volt az iszfaháni Kaveh utcai gázigazgatási épület és a gáznyomás-szabályozó állomás
– közölte a hírügynökség, hozzátéve, hogy a két létesítmény részleges károkat szenvedett.
Megjegyezték azt is, hogy támadás érte a Horrámsáhr erőmű gázvezetékét Irán délnyugati részén.
Trump hétfőn jelentette be, hogy előzetes fenyegetései ellenére öt nappal elhalasztják az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat, ezalatt tárgyalásokat folytatnak a teheráni vezetéssel. Irán tagadja, hogy tárgyalásokat folytatnának az Egyesült Államokkal. Egy amerikai tisztviselő szerint ugyanakkor a moratórium csak az energetikai létesítményekre vonatkozik, a katonai célpontokra nem.
Az nem derül ki az iráni közlésekből, hogy a legújabb csapásokat Izrael vagy az Egyesült Államok hajtotta-e végre.
