FONTOS Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot
Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna
Az iráni média szerint kedden energetikai létesítményeket ért támadás a perzsa államban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, öt napig ilyen létesítményeket nem támadnak – írja az Al Jazeera.

A Fársz iráni hírügynökség szerint kedden két gázlétesítményt és egy gázvezetéket értek csapások.

A cionista és amerikai ellenség által végrehajtott folyamatos támadások részeként célpont volt az iszfaháni Kaveh utcai gázigazgatási épület és a gáznyomás-szabályozó állomás

– közölte a hírügynökség, hozzátéve, hogy a két létesítmény részleges károkat szenvedett.

Megjegyezték azt is, hogy támadás érte a Horrámsáhr erőmű gázvezetékét Irán délnyugati részén.

Trump hétfőn jelentette be, hogy előzetes fenyegetései ellenére öt nappal elhalasztják az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat, ezalatt tárgyalásokat folytatnak a teheráni vezetéssel. Irán tagadja, hogy tárgyalásokat folytatnának az Egyesült Államokkal. Egy amerikai tisztviselő szerint ugyanakkor a moratórium csak az energetikai létesítményekre vonatkozik, a katonai célpontokra nem.

Az nem derül ki az iráni közlésekből, hogy a legújabb csapásokat Izrael vagy az Egyesült Államok hajtotta-e végre.

