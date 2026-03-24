Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?

Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.

Valósággal elöntötték a nemzetközi sajtót a hétvégi hírek: Irán ballisztikus rakétákkal támadta a britek Diego Garcia szigetén található – egyébként az amerikaiak által is használt – légibázisát. Abban önmagában semmi meglepő nincs, hogy Teherán NATO-tagállamok katonai infrastruktúrájára indít rakétákat, a felhördülés abból ered, hogy az Indiai-óceánon található atoll jó ötezer kilométerre van Irántól,

tehát a perzsa állam által használt legnagyobb hatótávolságú rakéták lőtávjának duplájára.



Az eddigi ismereteink szerint Irán legnagyobb hatótávolságú fegyverei "csak" kelet-Európát veszélyeztették. Az új rakéta hatótávolsága a Shabab-3-as több mint duplája lehet. Forrás: Wikimedia Commons

Mi történt pontosan?

A NATO két ballisztikus rakéta indítását észlelte szombaton. A katonai szövetség légvédelme követte a légibázis felé tartó fegyvereket, az egyik vélhetően meghibásodott, és a tengerbe zuhant, a másik rakéta viszont akár el is érhette volna a szigetet, ha a térségben tartózkodó egyik amerikai hadihajó nem lövi le.

Nagyon röviden érdemes kifejteni, hogy egyébként mi is az a ballisztikus rakéta: az ilyen fegyverek lényege az, hogy üzemanyagot csak az út első felében használnak, ennek elhasználása után lelassulnak, „átbuknak” és szabadesésben közelítik meg a célpontot (ezt hívjuk ballisztikus röppályának). Az ilyen fegyverek döntő többsége nem tud manőverezni onnantól, hogy elindították őket, a korlátozottan irányváltoztatásra képes fegyvereket félballisztikus rakétáknak nevezzük (ezek talán legismertebb verziója az orosz Iszkander-széria).

Az Iszkander-M a világ egyik legismertebb félballisztikus rakétája. Forrás: Boevaya mashina via Wikimedia Commons

Mégis mit lőtt ki Irán?

Ez a kérdés foglalkoztatja jelenleg a világ legtöbb elemzőjét. Az irániak egyébként nagyon komoly ballisztikus-rakétaarzenáljában ugyanis az eddigi ismereteink szerint nem volt olyan, tesztüzemen túljutó fegyver, amelynek hatótávolsága meghaladja a kétezer kilométert. Arra, hogy mit használt Irán, két forgatókönyvet vázolhatunk fel:

Teherán régóta kísérletezik a Shabab-rakétaszéria hatótávolságának kitolásával, az eddig rendelkezésre álló információk alapján a Shabab-5-ös járt a legközelebb ahhoz, hogy sorozatgyártsák, ennek a fegyvernek a hatótávolsága pedig elvileg átlépheti a négyezer kilométert. Nem lehet kizárni, hogy a Shabab-5 tesztpéldányait, vagy prototípusait lőtte ki Irán.

A másik opció az, hogy a perzsák egy saját, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát turbóztak fel annyira, hogy elérhesse a szigetet. Ezt a forgatókönyvet több elemző is támogatja, hozzátéve, hogy a rakéták valószínűleg vagy egyáltalán nem hordoztak robbanótöltetet, vagy csak kisebb mennyiségű robbanószerrel voltak ellátva, hogy ki lehessen tolni a hatótávolságukat.

Azt az opciót, hogy az irániak két Oroszországtól kapott rakétát lőttek ki, lényegében ki lehet zárni: bár sok olyan hír terjed, melyek szerint Moszkva hírszerzési információkkal és műholdas megfigyeléssel segíti szövetségesét, a technológiatranszfer működése pedig köztudott, ballisztikus rakéták átadása olyan eszkalációs kockázatot jelentene, amit Moszkva biztos nem mer bevállalni.

A típus pontos ismeretének hiányán túl (az amerikaiak valószínűleg megpróbálják majd kihalászni a roncsokat az Indiai-óceánból) az is aggaszthatja a NATO-t, hogy nem tudjuk hány ilyen fegyvere lehet még Iránnak, elkészültek-e az amerikai-izraeli bombázások előtt, illetve általánosságban mennyire van még meg a perzsa államnak az a képessége, hogy ilyen hatótávolságú fegyvereket gyárthasson. Hiába érvel Trump bő egy hete azzal, hogy Iránnak már semmilyen fegyvergyártó képessége nincs, a valóság az, hogy nem lehet tudni, mennyire sikerült lebombázni az iráni gyárakat.

Ami valószínű, az az, hogy Iránnak nincs több tucatnyi ilyen fegyvere.

Több elemzés is készült a napokban arról, hogy a Diego Garcia felé indított fegyverek vagy szérián kívül átalakított, kvázi egyedi gyártmányok, vagy prototípusok.

Tényleg elérik Európát? Mi van, ha kilőnek ránk egyet?

Azzal, hogy Diego Garcia közelébe jutott egy ilyen rakéta, biztossá vált, hogy Iránnak van képessége arra, hogy Európát is elérő fegyvereket gyártson: egy olyan elméleti szituációban, amikor Teherán megbízhatóan tud ilyen hatótávolságú rakétákat gyártani, veszélyben lenne az öreg kontinens bármelyik fővárosa Athéntól Londonig (bár az előbbi várost már a 2000 km-es hatótávolságú rakéták is elérik).

Ugyanakkor éppen az irániak mostani támadásából derült ki, hogy hiába nem ismerjük a fegyverek jelenlegi képességeit, lelőni még le tudjuk őket. Diego Garcia nem tartozott azon katonai komplexumok körébe, amelyet folyamatosan és aktívan fenyegettek az iráni rakéták, a légvédelem viszont még is fel tudta ismerni a veszélyt, követni tudta a célpontokat, az egyik rakétát pedig el is tudták fogni. Amit nagyon jó lenne tudni, az az, hogy az elfogórakéta milyen típus volt: az amerikai Aegis védelmi rendszerek leggyakrabban SM-3-asokat és SM-6-osokat használnak, az előbbi még a légtérbe való visszatérés előtt lövi le a rakétákat (műholdak levadászására is lehet használni), az utóbbi viszont egy jóval konvencionálisabb légvédelmi rakéta, ami a már szabadesésben bejövő fegyvereket tudja lelőni.

Az SM-3 az amerikai haditengerészet sztenderd ballisztikus-rakétaelhárító fegyvere. Forrás: Wikimedia Commons

A Törökország felé tartó iráni rakétákat SM-3-asok lőtték le, de Európában is van belőlük Romániában és Lengyelországban.

Az öreg kontinensnek egyébként vannak házi rendszerei is, a francia SAMP-T-t például Párizson kívül Olaszország is rendszeresítette. A legendás amerikai Patriot-rendszer szintén képes ballisztikus rakéták lelövésére. Egy korlátozott, kevés fegyverrel indított támadást tehát papírforma szerint Európa is ki tudna védeni.

A Francia SAMP-T-ről az ukrajnai tapasztalatok felemás képet festenek: állítólag volt, hogy jobban teljesítettek, mint a Patriot, de gyakran gyengébben dolgoznak, mint az amerikai rendszerek. Forrás: Kevin.B via Wikimedia Commons

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a brit légibázis ellen indított támadással Irán szándéka inkább az erődemonstráció lehetett, mintsem az, hogy valós kárt okozzanak a támaszpontban. Irán hiába lő most a Közel-Keleten nagyjából mindenre, nem valószínű, hogy a kontinentális Európára is ráindítanának.

Címlapkép: iráni Horramsár-4-es (más néven Heibár) ballisztikus rakéta. A címlapkép forrása: Fars Media Corporation via Wikimedia Commons