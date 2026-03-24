  • Megjelenítés
Hiába állt bele keményen Trumpba, most mégis kicsúszhat a hatalom az európai vezető kezéből
Globál

Hiába állt bele keményen Trumpba, most mégis kicsúszhat a hatalom az európai vezető kezéből

Portfolio
Mette Frederiksen dán miniszterelnök baloldali blokkja végzett az élen a kedden tartott parlamenti választáson, de az exit pollok szerint nem szerzett többséget - írja a Reuters. Ez azt jelentheti, hogy a szociáldemokratákkal eddig együtt kormányzó Mérsékelt Párt válhat királycsinálóvá a skandináv országban.

A DR közszolgálati csatorna és az Epinion közvélemény-kutató felmérése szerint

A BALOLDALI BLOKK 83, A JOBBOLDAL PEDIG 79 MANDÁTUMOT SZERZETT A 179 FŐS DÁN PARLAMENTBEN, A FOLKETINGBEN.

A TV2 és a Megafon becslése ennél nagyobb különbséget mutatott: ők 86 helyet jósoltak a baloldalnak, és 75-öt a jobboldalnak. Bárhogy is, a 90 fős többségtől bizonyára el fognak maradni a többi baloldali párttal kiegészült szociáldemokraták.

Ha a végleges eredmények így alakulnk, Frederiksen számára nem lesz sétagalopp a kormányalakítás, hisz a baloldali blokkon kívüli képviselőkre is támaszkodnia lenne a parlamenti többséghez. Ehhez vagy a jobbközép pártok egyes tagjainak, vagy a félig autonóm Grönland és a Feröer-szigetek parlamenti küldötteinek a támogatását kellene elnyernie.

Még több Globál

Úgy tűnik, a királycsináló szerepet azonban a Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter vezette Mérsékelt Párt (Moderaterne) kaphatja, amely a tömbökön kívül áll, és valószínűleg 14 helyet szerzett.

EZ AZT JELENti, HOGY A CENTRISTA FORMÁCIÓ DÖNTHETI MAJD EL, HOGY VÉGÜL A BALOLDALI VAGY A JOBBOLDALI BLOKK ALAKÍTHAT-E KORMÁNYT.

A 2019 óta hatalmon lévő Frederiksen az elmúlt hónapokban elsősorban annak köszönhette a népszerűségének megnövekedését, hogy Grönland kapcsán határozottan fellépett Donald Trump amerikai elnök fenyegetésével szemben.

A dán választók egy része azonban úgy ítélte meg, hogy a nemzetközi ügyek túlzott hangsúlyozása miatt a belpolitikai problémák háttérbe szorultak. Ilyen égető kérdés például a megélhetési költségek emelkedése is - áll a Reuters cikkében.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility