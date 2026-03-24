Húsvétkor Magyarországra látogathat az amerikai alelnök

A találkozóra április 6-án keríthetnek sort.

A látogatásról részleteket ismerő forrásokra hivatkozva Panyi Szabolcs újságíró azt írta, hogy JD Vance amerikai alelnök a jelenlegi tervek szerint húsvétkor jönne Magyarországra, a programjai április 6-án kezdődnének.

Szijjártó Péter külügyminiszter korábban már megerősítette, hogy az USA alelnöke Magyarországra látogat, az időpont eddig azonban ismeretlen volt.

Donald Trump korábban már többször "teljes támogatásáról" biztosította Orbán Viktort a választások kapcsán, így az alelnök útja is a kormány támogatását szolgálhatja április 12 előtt.

