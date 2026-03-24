Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

XIV. Leó pápa hétfőn élesen bírálta a légi bombázásokat, kijelentve, hogy be kellene tiltani őket. Az első amerikai pápa az olasz ITA Airways vezetői és munkatársaival tartott találkozón nem említette konkrétan a közel-keleti háborút, de határozottan elítélte a légierő alkalmazását.

Nem lenne szabad, hogy bárkinek attól kelljen tartania, hogy a halál és a pusztítás fenyegetése az égből érkezik

- mondta a katolikus egyházfő.

A 20. század tragikus tapasztalatai után a légitámadásokat örökre be kellett volna tiltani

- vélekedett XIV. Leó, hozzátéve: "mégis léteznek továbbra is. [...] Ez nem haladás, hanem visszalépés!"

A pápa többször is tűzszünetre szólított fel az iráni háborúban, vasárnap a konfliktust "az egész emberi család számára botrányosnak" nevezte.

(Reuters)