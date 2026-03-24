Felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok és Irán, Washington kezdeményezésére, az elmúlt napokban, de nem állunk olyan szinten, hogy ezt teljes tárgyalásnak lehessen nevezni”
– mondta ezt a lap iráni forrása.
Üzeneteket kaptunk különféle közvetítőkön keresztül, hogy felmérjük, mekkora esélye van egy olyan megállapodás nyélbeütésének, amely lezárhatja a háborút”
– mondta a lap forrása.
Az ajánlatok célja nem csupán egy tűzszünet, hanem egy olyan megállapodás lenne, amely lezárja a konfliktust az Egyesült Államok és Irán közt
– állítja a meg nem nevezett iráni vezető.
Az iráni forrás azt mondja: Teherán álláspontja mindig is az volt, hogy meghallgat minden „életképes” ajánlatot, viszont nem igényelnek közvetlen tárgyalást az Egyesült Államokkal.
Irán nem kér találkozót vagy tárgyalást az Egyesült Államokkal, viszont meghallgatja azokat a terveket, melyek fenntartható megállapodáshoz vezetnek, melyek tiszteletben tartják az Iráni Iszlám Köztársaság érdekeit”
– mondta az iráni vezető.
Hozzátette: Irán minden lehetséges módon hajlandó garanciákat adni arra, hogy nem fog atomfegyvert építeni,
viszont továbbra is fenntartja a jogot a nukleáris technológia békés célú használatára.
Arra is kitért, hogy Teherán szeretné elérni az országra kirótt szankciók feloldását.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Több mint 40 éve nem láttunk ilyen összeomlást az aranynál - Hol lesz ennek a vége?
Most akkor mégsem menekülőeszköz?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Itt van a fordulat: Irán csendben elismerte, hogy elkezdődött a béketárgyalás – De van két erős feltétele Teheránnak
Kérdéses továbbra is, hogy ebből milyen megállapodás lesz.
Befutott a várva várt jelentés az Egyesült Államokból: ez lehet a kulcs az ukrajnai háború lezárásához?
Floridában tárgyalt Zelenszkij.
Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban
Terjed az iráni háború hatása.
Csípős mémmel szúrt oda Donald Trumpnak Irán – Ha ezt meglátja az elnök, komoly baj lehet
Teherán minden lehetséges eszközzel azt kommunikálja: semmilyen tárgyalás nincs Amerika és Irán közt.
Újra népszerűek a régi mesterek művei a globális műtárgypiacon - Canaletto és Michelangelo Buonarroti művei reflektorfényben
Komoly fellendülés kezdődött tavaly a régi mesterek piacán.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?