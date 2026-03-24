Itt van a fordulat: Irán csendben elismerte, hogy elkezdődött a béketárgyalás – De van két erős feltétele Teheránnak
Igaz, hogy elindult a kommunikáció Irán és az Egyesült Államok közt a háború lezárásáról – Teherán arra vár, hogy Washington „fenntartható” békeajánlatot nyújtson be – értesült a CNN egy iráni kormányzati forrástól. A lap értesülései szerint Irán a nemzetközi szankciók feloldását és az atomprogram fenntartását szeretné elérni.

Felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok és Irán, Washington kezdeményezésére, az elmúlt napokban, de nem állunk olyan szinten, hogy ezt teljes tárgyalásnak lehessen nevezni”

– mondta ezt a lap iráni forrása.

Üzeneteket kaptunk különféle közvetítőkön keresztül, hogy felmérjük, mekkora esélye van egy olyan megállapodás nyélbeütésének, amely lezárhatja a háborút”

– mondta a lap forrása.

Az ajánlatok célja nem csupán egy tűzszünet, hanem egy olyan megállapodás lenne, amely lezárja a konfliktust az Egyesült Államok és Irán közt

– állítja a meg nem nevezett iráni vezető.

Az iráni forrás azt mondja: Teherán álláspontja mindig is az volt, hogy meghallgat minden „életképes” ajánlatot, viszont nem igényelnek közvetlen tárgyalást az Egyesült Államokkal.

Irán nem kér találkozót vagy tárgyalást az Egyesült Államokkal, viszont meghallgatja azokat a terveket, melyek fenntartható megállapodáshoz vezetnek, melyek tiszteletben tartják az Iráni Iszlám Köztársaság érdekeit”

– mondta az iráni vezető.

Hozzátette: Irán minden lehetséges módon hajlandó garanciákat adni arra, hogy nem fog atomfegyvert építeni,

viszont továbbra is fenntartja a jogot a nukleáris technológia békés célú használatára.

Arra is kitért, hogy Teherán szeretné elérni az országra kirótt szankciók feloldását.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

