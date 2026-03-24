Jelentősen csökkent Amerika katonai képessége a Közel-Keleten: váratlanul távozott a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó

Az utóbbi napokban egyre több hír jött, hogy fenntarthatatlanná vált a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján. A USS Gerald R. Fordon március 12-én tűz keletkezett, bár nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az incidensben két matróz sérül meg. A repülőgép-hordozó ezt követően elhagyta a Vörös-tenget és visszatért Kréta szigetére. A jármű utoljára februárban járt a szúdai NATO-kikötőben. Akkor napokon keresztül töltötték fel ellátmánnyal, hogy legalább hetekig kitartson a több mint 4000 fős legénység számára. Az tűzesetet követően először úgy kommunikáltak, hogy a jármű továbbra is bevetésre kész állapotban van, később ezt arra módosították, hogy kisebb javítási munkákat kell elvégezni rajta.
A Ford hosszabb időre történő levétele a forgalomból azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kevesebb támogatást nyújt a háborús erőfeszítéseknek
– jelentette ki Daniel Schneiderman, a Penn Washington globális politikai programjainak igazgatója.
The USS Gerald R. Ford arrived in Crete, Greece for repairs after a major fire on March 12 damaged living spaces and ventilation.The ship needs at least a week of repairs.She'll be replaced by the USS George H.W. Bush aircraft carrier. pic.twitter.com/0gBWyWGdPi https://t.co/0gBWyWGdPi— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
A repülőgép-hordozó kulcsfontosságú szerepet játszott Izrael védelmének biztosításában. Távozása egyben azt is jelentheti, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjét – átmenetileg – nem tudják a korábbiakhoz hasonló szinten védeni. Ez elsősorban Jeruzsálem számára okoz problémákat. A USS Gerald R. Ford immár 9 hónapja van vízen, emiatt visszatérően bukkannak fel azok a vélemények, melyek a morál kritikusan alacsony szintjéről beszélnek a legénység körében. A várakozások szerint Washington a USS George H. Bush hordozóval kívánja helyettesíteni a kieső képességeket.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
