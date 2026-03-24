Jelentősen csökkent Amerika katonai képessége a Közel-Keleten: váratlanul távozott a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó
Globál

Az Egyesült Államok legnagyobb, USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozója elhagyta a Vörös-tengert – írja a France 24.

Az utóbbi napokban egyre több hír jött, hogy fenntarthatatlanná vált a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján. A USS Gerald R. Fordon március 12-én tűz keletkezett, bár nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az incidensben két matróz sérül meg. A repülőgép-hordozó ezt követően elhagyta a Vörös-tenget és visszatért Kréta szigetére. A jármű utoljára februárban járt a szúdai NATO-kikötőben. Akkor napokon keresztül töltötték fel ellátmánnyal, hogy legalább hetekig kitartson a több mint 4000 fős legénység számára. Az tűzesetet követően először úgy kommunikáltak, hogy a jármű továbbra is bevetésre kész állapotban van, később ezt arra módosították, hogy kisebb javítási munkákat kell elvégezni rajta.

A Ford hosszabb időre történő levétele a forgalomból azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kevesebb támogatást nyújt a háborús erőfeszítéseknek

– jelentette ki Daniel Schneiderman, a Penn Washington globális politikai programjainak igazgatója.

A repülőgép-hordozó kulcsfontosságú szerepet játszott Izrael védelmének biztosításában. Távozása egyben azt is jelentheti, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjét – átmenetileg – nem tudják a korábbiakhoz hasonló szinten védeni. Ez elsősorban Jeruzsálem számára okoz problémákat. A USS Gerald R. Ford immár 9 hónapja van vízen, emiatt visszatérően bukkannak fel azok a vélemények, melyek a morál kritikusan alacsony szintjéről beszélnek a legénység körében. A várakozások szerint Washington a USS George H. Bush hordozóval kívánja helyettesíteni a kieső képességeket.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

