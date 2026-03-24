Kemény üzenetet küldött Izraelnek az európai hatalom – Radikálisan felforgatná a határokat Jeruzsálem

Felszólítjuk az izraeli hatóságokat, hogy tartózkodjanak az ilyen szárazföldi műveletektől, amelyek súlyos humanitárius következményekkel járnának, és tovább súlyosbítanák az ország már így is drámai helyzetét
- mondta a francia diplomácia vezetője az AFP hírügynökségnek adott interjúban.
Barrot hozzáfűzte:
"a legnagyobb határozottsággal elítéljük [az izraeli pénzügyminiszter Becalel] Szmotrics szavait,
aki a Litani folyót Izrael északi új határvonalaként említette, ami nyilvánvalóan súlyos megsértése Libanon szuverenitásának és területi integritásának".
Izrael kedden bejelentette, hogy a biztonsága érdekében elfoglal egy nagyobb területet Libanon déli részén, miközben folytatta a légicsapásait Libanon többi részén.
Emmellett a külügyminiszter "üdvözölte a libanoni kormány nyilatkozatait és tetteit [...] amely ma reggel bátor döntést hozott az iráni nagykövet kiutasításáról, miután Irán támogatása érdekében a Hezbollah a háborúba lépésről döntött, belesodorva az egész országot a háborúba, amely pedig lassan, de biztosan kezdett felépülni a korábbi válságokból" - tette hozzá a francia miniszter.
A libanoni külügyminisztérium kedden bejelenette, hogy nemkívánatos személlyé nyilvánította Libanon az iráni nagykövetet, és március 29-i hatállyal kiutasította az országból.
Barrot üdvözölte a libanoni kormány azon döntését is, hogy kiutasította az iráni Forradalmi Gárda számos tagját Libanonból.
Ez nem semmi, ezek fontos döntések
- fogalmazott a francia kormánytag.
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter kedden felszólította a libanoni hatóságokat, hogy "konkrét és jelentős lépéseket" tegyenek az Irán-barát Hezbollah iszlamista mozgalom ellen, amelyet két miniszter – Rakan Naszreddin, az egészségügyi tárca vezetője és Mohammad Haidar a munkaügyi tárca élén – képvisel a libanoni kormányban.
Barrot a múlt héten Libanonban, majd Izraelben tett látogatást.
Történelmi lehetőség van most arra, hogy Libanon és Izrael között új együttműködések jöhessenek létre
- vélte a külügyminiszter, aki látogatásai során arra kérte "a libanoni és izraeli hatóságokat", hogy "ragadják meg ezt a lehetőséget", "a lehető leggyorsabban", abban a pillanatban, amikor a libanoni kormány lépései "bizonyítják, hogy tettekre váltja az ígéreteit".
