Kemény üzenetet küldött Izraelnek az európai hatalom – Radikálisan felforgatná a határokat Jeruzsálem

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden arra kérte Izraelt, hogy "tartózkodjon" a dél-libanoni terület megszerzésére irányuló műveletektől, miközben üdvözölte, hogy Libanon kiutasította Teherán bejrúti nagykövetét.

Felszólítjuk az izraeli hatóságokat, hogy tartózkodjanak az ilyen szárazföldi műveletektől, amelyek súlyos humanitárius következményekkel járnának, és tovább súlyosbítanák az ország már így is drámai helyzetét

- mondta a francia diplomácia vezetője az AFP hírügynökségnek adott interjúban.

Barrot hozzáfűzte:

"a legnagyobb határozottsággal elítéljük [az izraeli pénzügyminiszter Becalel] Szmotrics szavait,

aki a Litani folyót Izrael északi új határvonalaként említette, ami nyilvánvalóan súlyos megsértése Libanon szuverenitásának és területi integritásának".

Izrael kedden bejelentette, hogy a biztonsága érdekében elfoglal egy nagyobb területet Libanon déli részén, miközben folytatta a légicsapásait Libanon többi részén.

Emmellett a külügyminiszter "üdvözölte a libanoni kormány nyilatkozatait és tetteit [...] amely ma reggel bátor döntést hozott az iráni nagykövet kiutasításáról, miután Irán támogatása érdekében a Hezbollah a háborúba lépésről döntött, belesodorva az egész országot a háborúba, amely pedig lassan, de biztosan kezdett felépülni a korábbi válságokból" - tette hozzá a francia miniszter.

A libanoni külügyminisztérium kedden bejelenette, hogy nemkívánatos személlyé nyilvánította Libanon az iráni nagykövetet, és március 29-i hatállyal kiutasította az országból.

Barrot üdvözölte a libanoni kormány azon döntését is, hogy kiutasította az iráni Forradalmi Gárda számos tagját Libanonból.

Ez nem semmi, ezek fontos döntések

- fogalmazott a francia kormánytag.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter kedden felszólította a libanoni hatóságokat, hogy "konkrét és jelentős lépéseket" tegyenek az Irán-barát Hezbollah iszlamista mozgalom ellen, amelyet két miniszter – Rakan Naszreddin, az egészségügyi tárca vezetője és Mohammad Haidar a munkaügyi tárca élén – képvisel a libanoni kormányban.

Barrot a múlt héten Libanonban, majd Izraelben tett látogatást.

Történelmi lehetőség van most arra, hogy Libanon és Izrael között új együttműködések jöhessenek létre

- vélte a külügyminiszter, aki látogatásai során arra kérte "a libanoni és izraeli hatóságokat", hogy "ragadják meg ezt a lehetőséget", "a lehető leggyorsabban", abban a pillanatban, amikor a libanoni kormány lépései "bizonyítják, hogy tettekre váltja az ígéreteit".

