Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

A globális olajárak 2022 óta nem látott szintre ugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án rakétacsapásokat mért Iránra. A Hormuzi-szoros azóta is zárva van, pedig ez az útvonal kulcsfontosságú a kőolaj- és LNG-szállítmányok számára.

Takaicsi a közösségi médiában közölte:

Japán március 16-án megkezdte a magánkézben lévő kőolajkészletek felszabadítását.

felszabadítását. Március 26-tól a nemzeti stratégiai tartalékok igénybevétele is elindul.

igénybevétele is elindul. Emellett az ország március végéig elkezdi felhasználni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált, közösen tárolt készleteket is, amelyhez Japán közel 80 millió hordóval járul hozzá.

Jelenleg két olajszállító hajó tart Japán felé. Az egyik a szaúdi Janbu kikötőjéből, a másik az emirátusi Fudzsajrából indult, mindkettő a Hormuzi-szoros megkerülésével. Érkezésük erre a hétre, illetve április elejére várható. Egy további, a Közel-Keleten kívülről induló tanker április végén futhat be. Irán ugyan közölte, hogy kész átengedni a japán érdekeltségű hajókat a szoroson, de a hajókövető adatok szerint március eleje óta egyetlen Japánba tartó tanker sem hagyta el a térséget.

A magán- és állami készletek felszabadítása április végéig pótolhatja a kieső importot

– mondta Kitó Sunicsi, a Japán Kőolajipari Szövetség (PAJ) elnöke.

A szervezet egy dokumentumot nyújtott be a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak. Ebben jelezték, hogy az alternatív beszerzési forrásokból, például az Egyesült Államokból rendelt szállítmányok legkorábban júniusban érkezhetnek meg.

Emiatt a szövetség további tartalékok felszabadítását sürgette.



Az IEA folyamatosan egyeztet az ázsiai és európai kormányokkal a további stratégiai tartalékok igénybevételéről. Japánban azonban a második készletfelszabadításról egyelőre még nem született döntés.

Címlapkép forrása: Shutterstock