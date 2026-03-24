Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt

A globális olajárak 2022 óta nem látott szintre ugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án rakétacsapásokat mért Iránra. A Hormuzi-szoros azóta is zárva van, pedig ez az útvonal kulcsfontosságú a kőolaj- és LNG-szállítmányok számára.
Takaicsi a közösségi médiában közölte:
- Japán március 16-án megkezdte a magánkézben lévő kőolajkészletek felszabadítását.
- Március 26-tól a nemzeti stratégiai tartalékok igénybevétele is elindul.
- Emellett az ország március végéig elkezdi felhasználni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált, közösen tárolt készleteket is, amelyhez Japán közel 80 millió hordóval járul hozzá.
Jelenleg két olajszállító hajó tart Japán felé. Az egyik a szaúdi Janbu kikötőjéből, a másik az emirátusi Fudzsajrából indult, mindkettő a Hormuzi-szoros megkerülésével. Érkezésük erre a hétre, illetve április elejére várható. Egy további, a Közel-Keleten kívülről induló tanker április végén futhat be. Irán ugyan közölte, hogy kész átengedni a japán érdekeltségű hajókat a szoroson, de a hajókövető adatok szerint március eleje óta egyetlen Japánba tartó tanker sem hagyta el a térséget.
A magán- és állami készletek felszabadítása április végéig pótolhatja a kieső importot
– mondta Kitó Sunicsi, a Japán Kőolajipari Szövetség (PAJ) elnöke.
A szervezet egy dokumentumot nyújtott be a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak. Ebben jelezték, hogy az alternatív beszerzési forrásokból, például az Egyesült Államokból rendelt szállítmányok legkorábban júniusban érkezhetnek meg.
Emiatt a szövetség további tartalékok felszabadítását sürgette.
Az IEA folyamatosan egyeztet az ázsiai és európai kormányokkal a további stratégiai tartalékok igénybevételéről. Japánban azonban a második készletfelszabadításról egyelőre még nem született döntés.
