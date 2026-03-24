  • Megjelenítés
Globál

Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt

Portfolio
Japán azt közölte, hogy rövid távon három lépésben kívánja kezelni a globális olajsokkot – jelentette be Takaicsi Szanae miniszterelnök. Az ország ugyanis ellátási válsággal küzd a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és a helyzet javulására egyelőre nincs kilátás - számolt be a Reuters.
A globális olajárak 2022 óta nem látott szintre ugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án rakétacsapásokat mért Iránra. A Hormuzi-szoros azóta is zárva van, pedig ez az útvonal kulcsfontosságú a kőolaj- és LNG-szállítmányok számára.

Takaicsi a közösségi médiában közölte:

  • Japán március 16-án megkezdte a magánkézben lévő kőolajkészletek felszabadítását.
  • Március 26-tól a nemzeti stratégiai tartalékok igénybevétele is elindul.
  • Emellett az ország március végéig elkezdi felhasználni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált, közösen tárolt készleteket is, amelyhez Japán közel 80 millió hordóval járul hozzá.
Jelenleg két olajszállító hajó tart Japán felé. Az egyik a szaúdi Janbu kikötőjéből, a másik az emirátusi Fudzsajrából indult, mindkettő a Hormuzi-szoros megkerülésével. Érkezésük erre a hétre, illetve április elejére várható. Egy további, a Közel-Keleten kívülről induló tanker április végén futhat be. Irán ugyan közölte, hogy kész átengedni a japán érdekeltségű hajókat a szoroson, de a hajókövető adatok szerint március eleje óta egyetlen Japánba tartó tanker sem hagyta el a térséget.

A magán- és állami készletek felszabadítása április végéig pótolhatja a kieső importot

– mondta Kitó Sunicsi, a Japán Kőolajipari Szövetség (PAJ) elnöke.

A szervezet egy dokumentumot nyújtott be a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak. Ebben jelezték, hogy az alternatív beszerzési forrásokból, például az Egyesült Államokból rendelt szállítmányok legkorábban júniusban érkezhetnek meg.

Emiatt a szövetség további tartalékok felszabadítását sürgette.

Az IEA folyamatosan egyeztet az ázsiai és európai kormányokkal a további stratégiai tartalékok igénybevételéről. Japánban azonban a második készletfelszabadításról egyelőre még nem született döntés.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
Eldőlt a Hormuzi-szoros sorsa: bejelentést tett Donald Trump
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility