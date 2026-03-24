Kiderült: a háború folytatására tüzeli Trumpot a kelet egyik legerősebb katonai hatalma - Irán végleges pusztulását akarják elérni

Az amerikai hírlap kormányzati tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy a szaúdi trónörökös az elmúlt héten többször is egyeztetett Trumppal. Mohamed bin Szalmán álláspontja szerint

Irán mindaddig hosszú távú fenyegetést jelent a közel-keleti régióra, amíg az Iszlám Köztársaság jelenlegi formájában létezik.

Meggyőződése, hogy egy esetleges békekötés után is folytatódnának a Szaúd-Arábia és a tengeri kereskedelmi útvonalak elleni iráni támadások.

A szaúdi vezető kifejezetten az iráni energetikai infrastruktúra elleni amerikai légicsapásokat szorgalmazza, hogy ezzel is gyengítsék a teheráni rezsimet.

Ezen túlmenően amerikai szárazföldi csapatok bevetését is javasolta.

Ennek célja az energetikai létesítmények feletti ellenőrzés átvétele, valamint a politikai rendszer megbuktatása lenne. Az olajárak esetleges megugrásával kapcsolatban megnyugtatta Trumpot, mondván, hogy a piaci volatilitás és az áremelkedés csak átmeneti jelenség lesz.

Mindez azért is érdekes, mert Rijád a nyilvánosság előtt továbbra is a diplomáciai megoldás szükségességét hangsúlyozza. Ezt a hivatalos álláspontot annak ellenére is fenntartják, hogy Szaúd-Arábiát már számos iráni drón- és rakétatámadás érte az elmúlt időszakban.

Mohamed bin Szalmán állítólag egyébként attól is tart, hogy még az iráni állam teljes összeomlása sem hozna tartós békét. Úgy látja, a hatalmi vákuumban megmaradó fegyveres milíciák továbbra is komoly biztonsági kockázatot jelentenének a királyság és a régió stabilitása számára.

Végül érdemes megjegyezni: több amerikai és közel-keleti lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia komolyan fontolgatja, hogy a következő napokban beszállnak a háborúba Amerika és Izrael oldalán.

