Kiderült: a háború folytatására tüzeli Trumpot a kelet egyik legerősebb katonai hatalma - Irán végleges pusztulását akarják elérni

Az amerikai hírlap kormányzati tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy a szaúdi trónörökös az elmúlt héten többször is egyeztetett Trumppal. Mohamed bin Szalmán álláspontja szerint
Irán mindaddig hosszú távú fenyegetést jelent a közel-keleti régióra, amíg az Iszlám Köztársaság jelenlegi formájában létezik.
Meggyőződése, hogy egy esetleges békekötés után is folytatódnának a Szaúd-Arábia és a tengeri kereskedelmi útvonalak elleni iráni támadások.
A szaúdi vezető kifejezetten az iráni energetikai infrastruktúra elleni amerikai légicsapásokat szorgalmazza, hogy ezzel is gyengítsék a teheráni rezsimet.
Ezen túlmenően amerikai szárazföldi csapatok bevetését is javasolta.
Ennek célja az energetikai létesítmények feletti ellenőrzés átvétele, valamint a politikai rendszer megbuktatása lenne. Az olajárak esetleges megugrásával kapcsolatban megnyugtatta Trumpot, mondván, hogy a piaci volatilitás és az áremelkedés csak átmeneti jelenség lesz.
Mindez azért is érdekes, mert Rijád a nyilvánosság előtt továbbra is a diplomáciai megoldás szükségességét hangsúlyozza. Ezt a hivatalos álláspontot annak ellenére is fenntartják, hogy Szaúd-Arábiát már számos iráni drón- és rakétatámadás érte az elmúlt időszakban.
Mohamed bin Szalmán állítólag egyébként attól is tart, hogy még az iráni állam teljes összeomlása sem hozna tartós békét. Úgy látja, a hatalmi vákuumban megmaradó fegyveres milíciák továbbra is komoly biztonsági kockázatot jelentenének a királyság és a régió stabilitása számára.
Végül érdemes megjegyezni: több amerikai és közel-keleti lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia komolyan fontolgatja, hogy a következő napokban beszállnak a háborúba Amerika és Izrael oldalán.
Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!
Óvatosak lesznek.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Kiszivárogtak a fotók: lecserélték az amerikai bombázók fegyverzetét, valami nagyon durva dologra készülnek Iránban
Ezek szerint a légvédelemtől már nem kell tartani.
Húsvétkor Magyarországra látogathat az amerikai alelnök
Panyi Szabolcs értesülései szerint.
Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe
Az Európai Bizottság a szőnyeg szélére állítaná a magyar külügyminisztert.
Videón a kínai csoda: robotok vették át az egyik legveszélyesebb szakmát
Már a mindennapok része.
Így forgatja fel a magyar kötvénypiacot az iráni háború
Friss adatokat közölt az ÁKK.
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?