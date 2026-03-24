Kiszivárgott: Trump a háttérben alkura készül Iránnal, akár már a héten béketárgyalás jöhet – Izrael aggódva figyel

Az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal, ám Teherán válaszára még várnak. Izrael közben attól tart, hogy Trump olyan megállapodást köthet, amely messze elmarad az izraeli céloktól - értesült róla az Axios.

Az amerikai portál úgy tudja, hogy Donald Trumpot foglalkoztatja a háború lezárása, de a Hormuzi-szoros iráni blokádja minden lehetséges kilépési stratégiát megnezehít. Washington állítólag egy 15 pontos béketervet juttatott el Iránnak a háború rendezéséről, amelyet Izraellel is megosztottak.

steven witkoff az axios szerint arról tájékoztatta trumpot, hogy Teherán számos kulcsfontosságú pontra rábólintott.

  • Irán állítólag hajlandó lenne lemondani a 450 kilogrammnyi, 60 százalékosra dúsított uránkészletéről,
  • valamint belemenne az ENSZ megerősített ellenőrzéseibe.
  • Emellett korlátozná ballisztikus rakétáinak hatótávolságát,
  • és visszafogná a proxyszervezetek támogatását.

A dokumentum az Iránon belüli urándúsítás teljes leállítását is követeli. Az amerikaiak azt állítják, hogy Irán beleegyezett a dúsítás felfüggesztésébe, de nem tudni, mennyi időre. Az sem világos, hogy az iráni oldalon ki tette ezeket a vállalásokat, és milyen hatáskörben.

Mint megírtuk, Donald Trump kedden az Ovális Irodában azt mondta, Irán beleegyezett abba, hogy soha ne tegyen szert atomfegyverre. 

Az Axios szerint

Washington és Teherán között Pakisztán, Egyiptom és Törökország közvetít,

Pakisztán azt is felajánlotta, hogy kész otthont adni a tárgyalásoknak, amit Trump is megosztott a Truth Social-oldalán. Ha a csúcstalálkozó megvalósulna, várhatóan J. D. Vance alelnök részt vesz rajta. Egy forrás szerint azonban egyelőre mindenki csak azt próbálja kideríteni, hogy létezik-e valódi tárgyalási alap.

Izrael ugyanakkor szkeptikus a folyamattal kapcsolatban.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök egyrészt attól tart, hogy Trump abban az esetben is hajlandó lesz megállapodást kötni, ha a követelései csak részben teljesülnek, a fennmaradó kérdéseket pedig konkrét megoldás nélkül későbbre halasztja. Netanjahu másrészt azt sem szeretné, hogy korlátozzák Izrael csapásmérési képességeit vagy Teherán jelentős engedményekre tegyen szert. Az Axios harmadik forrása szerint az izraeli vezetők azzal kapcsolatban is szkeptikusak voltak, hogy Irán egyáltalán ténylegesen felajánlotta-e mindazt, amit az Egyesült Államok állít.

Még a Trump-adminisztráció legfelsőbb szintjein is nagyon kevesen tudják, hogy mi is történik valójában az Iránnal folytatott párbeszéd terén

- áll az Axios cikkében. Az amerikai és izraeli tisztviselők további két-három hetes háborúra számítanak, függetlenül attól, hogy lesznek-e a tárgyalások vagy sem. 

Az izraeli hírszerzés szerint továbbra is jelentős a szakadék az amerikai és az iráni álláspont között. Az izraeli vezetők az elmúlt napokban hírszerzési adatokból arra következtettek, hogy "valami készül" az Egyesült Államok és Irán között, de ennél konkrétabb információval azonban nem rendelkeztek, amíg Vance hétfőn részletesebben nem tájékoztatta Netanjahut.

Az iráni fél hivatalosan cáfolja, hogy háttértárgyalások zajlanának, bár azt elismerik, hogy kaptak amerikai üzeneteket és javaslatokat.

Amerikai tisztviselők szerint az iráni kormányzatban kaotikus állapotok uralkodnak. Az új legfelsőbb vezető, Modzsataba Hámenei bizonytalan helyzete tovább nehezíti annak megállapítását, hogy valójában kinek van döntési jogköre. Egyes iráni tisztségviselők úgy vélik, Trump csupán a piacok megnyugtatása és az időnyerés érdekében kommunikál valótlan diplomáciai előrehaladást.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok felkészül az esetleges katonai eszkalációra is. Ahogy arról beszámoltunk, a 82. légideszant-hadosztály parancsnoki törzsét, valamint egy több ezer fős dandárt a Közel-Keletre vezényeltek. Ez a lépés potenciális szárazföldi műveletek végrehajtására is lehetőséget adna.

