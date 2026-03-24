Kiszivárogtak a fotók: lecserélték az amerikai bombázók fegyverzetét, valami nagyon durva dologra készülnek Iránban

A 2026. március 23-án készült felvételeket Lee Hathaway tette közzé az X közösségi platformon. A képeken jól látható, hogy a gépek szárnyai alatt oldalanként hat darab, egyenként közel 900 kilogrammos GBU-31-es precíziós bomba függ. Ez bombázónként összesen tizenkét külsőleg hordozott fegyvert jelent. A korábban Fairfordból indított bevetéseken a gépek még AGM-158 JASSM rakétákat hordoztak. Ezek a fegyverek nagy hatótávolságú, az ellenséges légvédelem hatósugarán kívülről indítható csapásmérésre szolgálnak.
U.S. B-52H Bombers Loaded with GBU-31 JDAM Bombs Signal Precision Strikes on Hardened Ground Targetshttps://t.co/kATCbFtRTi https://t.co/kATCbFtRTi— Air Recognition (@AirRecognition) March 23, 2026
A váltás azért figyelemre méltó, mert a két fegyvertípus alapvetően eltérő alkalmazási logikát képvisel. A JASSM manőverező robotrepülőgép lehetővé teszi, hogy a hordozó gép a sűrű légvédelmi zónákon kívül maradva, nagy távolságról mérjen csapást. A GBU-31 ezzel szemben egy inerciális és GPS-alapú vezérlőkészlet, amely a hagyományos szabadesésű bombákat alakítja bármilyen időjárási körülmények között bevethető precíziós fegyverré. Ennek alkalmazásához a bombázónak el kell jutnia a célpont közelébe, a megfelelő ledobási zónába.
Ez a különbség azt jelzi, hogy a B-52H-k szerepköre az adott bevetéseken megváltozott. A gépek már nem távolsági rakétahordozóként, hanem közvetlen csapásmérő platformként működnek az előre kijelölt, megerősített célpontok ellen.
Az ilyen konfiguráció jellemzően akkor kerül előtérbe, amikor az ellenséges légvédelem már kellőképpen meggyengült, így a bombázók biztonságosan bemerészkedhetnek a ledobási távolságon belülre.
Másrészt az is indokolhatja a váltást, ha a célpontok jellege – például betonbunkerek vagy megerődített létesítmények – a nagyobb tömegű, közvetlen becsapódású fegyverek használatát teszi szükségessé.
A fegyverzetváltás tehát az Epic Fury hadművelet egy új fázisára utalhat. Ebben a szakaszban a hangsúly a légvédelmi rendszerek elnyomásáról és a távolról indított csapásmérésről már a közvetlen, nagy pusztító erejű precíziós bombázásra helyeződik át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
