Körvonalazódik az új katonai összefogás: kiderült, ki állhat a koalíció élén – Megnyitnák a világgazdaság ütőerét

A "Hormuzi koalíció" keretében

Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Franciaország haditengerészete közösen telepítene aknamentesítő hajókat a szorosba.

Az egységek között autonóm, személyzet nélküli hajók is lehetnek.

Mindeközben kiderült: a vízi útvonal biztonságában érdekelt országok a közeljövőben csúcstalálkozót teveznek a Politico értesülései szerint. Az eseménynek ugyancsak Nagy-Britannia, pontosabban London vagy Portsmouth adhat otthont (utóbbi a brit haditengerészet székhelye).

A Hormuzi-szoros biztosítása érdekében kiadott közös szándéknyilatkozatot több mint 30 ország írta alá, köztük az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia is. A felek vállalják, hogy "megfelelő erőfeszítéseket" tesznek a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal biztosítása érdekében.

Egy Politico által megkérdezett brit illetékes szerint a fő cél az, hogy

biztonságos útvonalat nyissanak a Hormuzi-szoroson keresztül, és garanciát nyújtsanak a kereskedelmi hajózásnak.

Mark Rutte, a NATO főtitkára és Keir Starmer brit miniszterelnök látszólag közösen koordinálják a szoros hajóforgalmának újraindítását célzó lépéseket, noha egyes szövetségesek továbbra is szkeptikusak a tervvel kapcsolatban.

