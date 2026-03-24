  • Megjelenítés
Különutas akcióba kezd az EU legerősebb hatalma, megérkezett a dorgálás Brüsszelből
Globál

Portfolio
Németország mintegy 10 milliárd eurós, kizárólag katonai célú műholdrendszer kiépítését tervezi, amely az Európai Unió párhuzamosan fejlesztett IRIS² programjától függetlenül valósulna meg. Egyes uniós törvényhozók aggodalommal figyelik a német terveket – írja a Reuters.

A német tervek szerint a Rheinmetall, az OHB és az Airbus együttműködésével 100, alacsony Föld körüli pályán keringő műholdat állítanának hadrendbe. Ezek kizárólag katonai kommunikációt szolgálnának.

Ezzel párhuzamosan az EU saját, IRIS² nevű rendszere 290 műholddal biztosítana egységes, műholdas kommunikációt polgári és katonai felhasználásra egyaránt. Ennek teljes üzembe helyezése 2029-re várható.

Elemzők szerint a német rendszer az Elon Musk-féle SpaceX Starshield platformjához hasonló technológiára épülne, amely az ukrajnai harctéri kommunikációban már bizonyított.

Uniós törvényhozók a Reutersnek azt mondták, hogy Németország önálló kezdeményezése veszélyeztetheti a kollektív védelmi képességek megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, miközben az EU alkalmazkodni próbál az Egyesült Államok védelmi ernyőjének Donald Trump elnöksége alatt bekövetkezett viszonylagos gyengüléséhez.

Még több Globál

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelmi és biztonsági bizottságának elnöke figyelmeztetést fogalmazott meg a tervekkel kapcsolatban.

Kiemelte:

ha Németország egy tisztán nemzeti, az IRIS²-be nem integrált struktúrát épít ki, az párhuzamos rendszerekhez és eltérő szabványokhoz vezethet.

Ez végső soron alacsonyabb stratégiai hatékonyságot eredményezhet, méghozzá magasabb költségek mellett. Szerinte a döntő szempont az interoperabilitás és az európai keretek közötti összhang megteremtése, különösen az ukrajnai háború miatt fokozódó biztonsági fenyegetések tükrében.

Berlin álláspontja szerint a tervezett rendszer a Bundeswehr sajátos igényeit szolgálja, amelyek teljesítménykövetelményei teljesen eltérnek az IRIS² paramétereitől.

A német kormányszóvivő hozzátette, hogy Berlin figyelemmel kíséri az uniós programot, mivel az alkalmas lehet a nemzeti rendszerek kiegészítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility